Skebby presenta i nuovi piani smart mensili

I nuovi piani smart con abbonamento mensile di Skebby consentono di attivare in modo semplice la soluzione più adatta alle proprie esigenze di business, sia che si tratti di aziende che scelgono gli SMS prevalentemente per attività di marketing, sia per le realtà che li preferiscono per inviare promemoria e altri usi di tipo transazionale.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 10/08/2022