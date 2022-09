WindTre: arriva l’offerta ‘Super Internet Casa’

WindTre arricchisce il portafoglio di offerte per la rete fissa con ‘Super Internet Casa’, soluzione che permette di fruire di alte prestazioni di navigazione anche nelle aree non raggiunte dalla Fibra, grazie all’impiego della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). ‘Super Internet Casa’ mette a disposizione navigazione illimitata fino a 100 Mega, con Modem Wi-Fi 6 e Antenna inclusi per una maggiore copertura, velocità e stabilità di connessione, al costo di 22,99 euro al mese per i clienti WINDTRE. L’offerta è disponibile anche nella versione ‘Super Internet Casa e Netflix’, che propone la varietà e la qualità dell’intrattenimento di Netflix con il piano di abbonamento Standard, per la visione in HD su 2 schermi in contemporanea. In più, con entrambe le soluzioni, la possibilità di avere Amazon Prime per 12 mesi e Giga illimitati per gli smartphone della famiglia.

