Iliad, sempre più giga: arriva Flash 160 a 9,99 Euro

iliad non si ferma mai: è inftti disponibile ora l’offerta con voce e dati più ricca della sua storia, la nuova iliad FLASH 160.

Fino al 10 novembre, sarà possibile attivare la nuova offerta FLASH 160 con 160 GB in 5G, 4G+ e 4G, senza cap di velocità, 9 GB per navigare in Europa, minuti e SMS illimitati, senza costi nascosti e senza vincoli, a € 9,99 al mese, prezzo che non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito da iliad.

La nuova FLASH 160 è disponibile anche per chi ha già un’offerta voce e dati iliad e desidera aumentare il proprio pacchetto di giga approfittando della velocità della rete 5G di iliad.

La FLASH 160 può essere sottoscritta entro il 10 novembre 2022 online sul sito iliad.it o tramite gli oltre 4.000 punti vendita iliad: su Simbox nei 28 iliad Store e in tutti gli iliad Corner, presso gli iliad Point o tramite le Sim Express acquistabili nei supermercati, ipermercati e bookstore.

