Il 5G iliad raggiunge più di 3.000 città

L’espansione della rete iliad prosegue spedita: in continua crescita la rete proprietaria tramite la quale l’operatore ha annunciato oggi di raggiungere più di 3.000 città con la tecnologia 5G, fra cui tutte quelle con più di 90.000 abitanti.

Ad oggi la copertura della rete iliad è superiore al 99% della popolazione italiana con la connettività 4G/4G+, mentre aumenta a ritmi serrati la copertura offerta dalla rete 5G. Le 3.000 città raggiunte dal 5G sono un risultato notevole conseguito in soli due anni, nonché l’ulteriore conferma del solido impegno di iliad per contribuire attivamente alla transizione digitale del Paese.

iliad ha inoltre recentemente lanciato la propria miglior offerta con il 5G incluso: 150 Giga, minuti ed sms illimitati a 9,99€ al mese rivolta a tutti, inclusi gli utenti iliad che desiderano aumentare i loro giga e possono cambiare senza costi la loro offerta già attiva. Restano confermate le caratteristiche tipiche di iliad: zero vincoli, zero costi nascosti, tariffe garantite per sempre.

