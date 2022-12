Cooler Master inaugura il nuovo quartier generale nel distretto Neihu a Taipei

In contemporanea alla celebrazione dei 30 anni di attività di Cooler Master, trascorsi andando ben oltre alle proprie radici consolidate nello sviluppo di componenti per PC e abbracciando le passioni delle nuove generazioni, l’azienda taiwanese è orgogliosa di annunciare l'inaugurazione del suo nuovo quartier generale, situato nel distretto di Neihu, nella zona nord-est della città di Taipei a Taiwan.

Cooler Master ha investito grandi risorse nel nuovo campus, centralizzando i team di tutte le aziende del gruppo, quali Cooler Master Technology Inc., Cooler Master Corporation e tutte e iniziative ancora in via di sviluppo.

Il nuovo quartier generale di Cooler Master, situato a Neihu è la nuova casa per le business unit e i team che stanno tracciando la rotta di Cooler Master per guardare oltre al settore dei componenti per PC, esplorando nuovi orizzonti, che vanno dall'istruzione al lifestyle, fino ad arrivare a soluzioni ed esperienze personalizzate per i propri appassionati.

Il nuovo campus è il vaso in cui verranno versati Cooler Master Academy, CMIX, CMODX, MasterRide e altri progetti, che prenderanno forma nei prossimi anni.

Cooler Master è in continua evoluzione e presenta un portafoglio di prodotti sempre più ricco e che abbraccia nuovi mercati, ma l'estetica architettonica dell'edificio è influenzata in modo molto evidente dalle iconiche soluzioni termiche, da 30 anni fiore all’occhiello dell’azienda taiwanese.

Abbracciando un linguaggio di design pulito e orientato al futuro, partendo dall'esterno e arrivando a interni spaziosi e ben illuminati, il nuovo campus rappresenta uno spazio funzionale, emozionale e piacevole agli occhi.

La funzionalità e l'estetica sono state ottimizzate dallo studio dell’architetto Kuo, Hsu-yuan, e l'interior design dal Gruppo DESFA, con elementi visivi e pratici che si fondono perfettamente per dar vita a un aspetto coerente che riflette Cooler Master nella sua forma attuale e si allinea con la propria visione del futuro.

Il nuovo campus nel distretto di Neihu dimostra l’impegno nei confronti dei partner e, soprattutto, nei confronti della comunità di appassionati che ispira e spinge l’azienda taiwanese a puntare lo sguardo alla costante ricerca della perfezione.

