Si allarga la copertura della fibra di iliad: operativo l'accordo con FiberCop

iliad ha annunciato che è operativo l’accordo di co-investimento con FiberCop, società infrastrutturale del Gruppo TIM. In questo modo iliad continua il percorso di allargamento della propria copertura in fibra che a breve arriverà a superare le 10 milioni di unità abitative.

L'offerta iliad prevede: zero costi nascosti e zero brutte sorprese, il tutto a 19,99 euro al mese per gli utenti mobili con una offerta a 9,99 euro e pagamento automatico, oppure a 24,99 euro al mese.

Anche nel caso di utilizzo della rete FiberCop, iliad conferma la velocità in download fino a 5Gbps complessivi: una prestazione resa possibile grazie alla decisione di investire anche sulla rete fissa e di installare la propria tecnologia di rete FTTH EPON per offrire la miglior qualità possibile.

L’offerta fibra di iliad comprende anche la iliadbox, il router interamente pensato e sviluppato in iliad, disponibile con tecnologia Wi-Fi6, che consente di raggiungere col solo Wi-Fi la velocità di 1 Gbps in download.ha

