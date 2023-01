Marche: la rete in fibra ottica WindTre raggiunge Osimo e San Benedetto del Tronto

WindTre continua ad estendere la copertura ultrarapida sul territorio nazionale e porta la rete di Open Fiber ad Osimo e San Benedetto del Tronto.

La linea ultraveloce di WindTre è attivabile con le offerte per Internet a casa ‘Super Fibra’, che prevedono navigazione illimitata fino a 2.5 Gigabit e modem Wi-Fi 6 incluso per una maggiore copertura, velocità, stabilità di connessione, oltre alla possibilità di avere Amazon Prime per 12 mesi e Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia. Disponibile anche la versione ‘Super Fibra & Netflix’ che propone la varietà e qualità dell'intrattenimento di Netflix, con il piano di abbonamento Standard, per la visione in HD su due schermi in contemporanea senza interruzioni pubblicitarie.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita