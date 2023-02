Ericsson Mobility Report: il 5G spinge la crescita dei ricavi

Una nuova ricerca del gruppo di lavoro dell’Ericsson Mobility Report fornisce dati incoraggianti per gli operatori di tutto il mondo, individuando una correlazione tra l'adozione del 5G e la crescita dei ricavi.

La flessione dei ricavi è una sfida per gli operatori di tutto il mondo, che spesso influisce sulle decisioni di investimento nella rete come parte delle strategie di crescita del business, note come "monetizzazione".

Un'edizione speciale dell'Ericsson Mobility Report, chiamata Business Review, si concentra su queste opportunità di monetizzazione in ambito 5G.

Il rapporto evidenzia un trend positivo di crescita dei ricavi dall'inizio del 2020 nei primi 20 mercati 5G - che rappresentano circa l'85% di tutti gli abbonamenti 5G a livello globale - legato all'aumento della penetrazione degli abbonamenti 5G in questi mercati.

Lo studio rivela che:

Modelli di tariffe differenziate sono fondamentali per gli operatori, sia per rispondere efficacemente alle esigenze individuali di ogni cliente, sia per continuare a stimolare la crescita dei ricavi a lungo termine.

I 20 principali mercati 5G hanno registrato un significativo miglioramento delle prestazioni di rete in seguito all'introduzione dei servizi 5G.

Dopo un periodo di crescita lenta o nulla, le curve dei ricavi stanno nuovamente puntando verso l'alto nei mercati leader. Ciò è correlato alla crescita della penetrazione degli abbonamenti 5G.

Come previsto, l'Enhanced Mobile Broadband (eMBB) è il principale caso d'uso del 5G in questa fase iniziale, guidato da una crescente copertura geografica e da offerte differenziate. Più di un miliardo di abbonamenti 5G sono attualmente attivi su circa 230 reti commerciali a livello globale. Il 5G eMBB offre le maggiori opportunità di ricavi nell’immediato, in quanto si tratta di un'estensione dell’attuale business degli operatori, basandosi sugli stessi modelli e processi aziendali. Sebbene nei 20 principali mercati 5G, circa l'80% dei consumatori non sia ancora passato al 5G, il che indica il potenziale di crescita dei ricavi.

Come evidenziato nel Mobility Report di novembre 2022, il FWA è il secondo più significativo caso d'uso del 5G, in particolare nelle aree non servite o poco servite. Il FWA offre un interessante potenziale di crescita dei ricavi per gli operatori, poiché utilizza in larga misura gli asset della banda larga mobile. Si prevede che le connessioni FWA raggiungeranno quota 300 milioni entro sei anni.

Al di là degli abbonati consumer, vi sono crescenti opportunità nelle applicazioni aziendali e del settore pubblico. Il 5G garantisce notevoli benefici alle imprese, con reti private 5G e reti geografiche in fase di implementazione per uso aziendale e industriale.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita