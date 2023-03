Euronics: arriva il servizio di rateizzazione dei prodotti Apple

Euronics e Younited, leader del credito istantaneo in Europa, dopo i positivi riscontri raccolti negli oltre 160 punti vendita Euronics che offrono il servizio “Back To New”, hanno annunciato il go-live di queste formule di rateizzazione per l’acquisto di prodotti e accessori Apple anche sul sito e-commerce del retailer. L’offerta “Back To New” è disponibile tramite la piattaforma Younited Pay, che Euronics ha sviluppato e implementato in partnership con Younited ed Apple.

Le soluzioni “Back To New” prevedono, oltre al classico finanziamento con la possibilità di scegliere sia l'importo sia la durata della rateizzazione (fino a 36 mesi), le opzioni aggiuntive “permuta” e “rinnovo”. La prima permette al cliente di rendere il vecchio dispositivo Apple beneficiando così di uno sconto, mentre la seconda è una soluzione innovativa che consente di pagare una rata più conveniente e scegliere poi se riscattare il prodotto o sostituirlo con un nuovo modello passando così da un pagamento pay-per-ownership a uno pay-per-use. Infine, per il massimo della convenienza, è possibile anche combinare permuta e rinnovo.

