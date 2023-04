Casa Xiaomi inaugura la stagione primaverile con un calendario ricco di appuntamenti

Casa Xiaomi, un luogo premium di circa 230mq situato in Piazza Pio XI 5, nello storico quartiere milanese delle Cinque Vie, completamente dedicato al connubio tra design e innovazione tecnologica apre le porte agli appassionati di tecnologia e non solo. Lo spazio vede Xiaomi come vero padrone di casa e ospita brand d’eccellenza del made in Italy come Lago, Artemide, I-pot, Supercake Studio, Lanificio Leo, Lenzuolissimi, Luxury Relax e Presso, che hanno supportato l’allestimento con l’intento di far respirare l’aria di casa in uno showroom, creando così un ambiente unico.

Il progetto è stato avviato nel 2021 con l’idea di creare uno spazio dedicato all’integrazione di tutto l’ecosistema Xiaomi, mostrare i vantaggi della tecnologia Xiaomi Smart Life in uno spazio premium e dare ai fan e consumatori servizi sempre più vicini ai loro bisogni.



Inoltre, per tutta la primavera, dal mese di aprile fino alla fine di giugno, Casa Xiaomi ospiterà una serie di appuntamenti dedicati al mondo dell’innovazione, del food, della musica e del design per creare occasioni di confronto sul ruolo della tecnologia come motore della vita quotidiana.

Di seguito solo alcuni degli appuntamenti - a cui è possibile partecipare su invito - per il mese di aprile. Per conoscere tutti gli appuntamenti fino a giugno, visitare il sito di Casa Xiaomi nella sezione ‘Eventi’ https://www.casaxiaomi.it/eventi

5 aprile – “Xiaomi Fan Festival” con DJ Set di Kenobit dalle 20.00 alle 23.00

Non poteva esserci partenza migliore dei festeggiamenti per l’anniversario di Xiaomi, con un aperitivo accompagnato da dj set ambiental che nasce dall’esperienza con il mondo 8 bit, declinato in maniera più concettuale. Una performance musicale che trasformerà la nostalgia per le vecchie macchine smontandola e distorcendola, fino a darle un significato più contemporaneo.

13 aprile – “E Non Lasciano l'erba” con Maurizio Melis dalle 19.00 alle 22.00

Una “conferenza in musica”, una performance ideata e messa in scena da Maurizio Melis, conduttore radiofonico e divulgatore di scienza e tecnologia ("Smart City, Voci e Luoghi dell'Innovazione" su Radio 24 – Il Sole 24 Ore) e Giulia Torino. E non lasciano l’erba...mescola narrazione e musica dal vivo, in un’alternanza di monologhi e brani tratti dalla storia del cantautorato internazionale a tema ambientale: dalla protesta contro il nucleare all’inquinamento idrico, dal surriscaldamento globale all’animalismo, dal rapporto tra città e campagna allospreco alimentare, dalla deforestazione alla dignità delle popolazioni indigene.

14 aprile – “L'Arte in Gioco” con Giorgio Fipaldini dalle ore 19.30 alle 22.00

Una degustazione d'arte: Escher, Duchamp e Cattelan una sfida all'intelligenza artificiale.

Un evento d’intrattenimento multi sensoriale che unisce il racconto dell’arte alla degustazione di vini. Un vero distillato di piacere e suggestioni enoiche con l'autore Giorgio Fipaldini, coinvolgente quanto audace, divulgatore d'arte, psicologia e vini.





18 aprile – “Morning yoga class” con Giulia Troilo dalle 08.00 alle 09.00

Il primo di sei incontri, previsti infatti fino a fine giugno, prevede una lezione di yoga Libra per un risveglio del corpo e della mente e per trovare dinamicità e benessere iniziando al meglio la giornata.

Le lezioni sono presenti nel calendario di https://www.casaxiaomi.it/eventi dove è possibile chiedere maggiori informazioni e ricevere l’invito.

26 aprile – “Il Futuro dell'intrattenimento” con Lorenzo Fantoni dalle ore 19.00 alle 21.00

Un incontro per approfondire i nuovi trend dell’intrattenimento e che vedono i videogiochi sempre più punto di riferimento per il settore cinematografico e seriale.



27 aprile – “In cucina con Chef Arrigoni” dalle ore 19.30 alle 22.30

Una serata speciale con Tommaso Arrigoni, chef del ristorante Innocenti Evasioni di Milano che nel 2009 ha anche ricevuto l'ambita Stella Michelin. Arrigoni guiderà gli ospiti attraverso un mini corso di cucina e un percorso gastronomico per imparare le basi di un menu "smart".



Tutti gli appuntamenti sono su invito e fino a esaurimento posti e consultabili al sito https://www.casaxiaomi.it/eventi; per prendere parte all’esperienza in Casa Xiaomi è necessario chiedere maggiori informazioni e ricevere l’invito a partecipare.

