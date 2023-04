Arriva in Italia SumUp One, la nuova soluzione fintech pensata per aziende ed esercenti

SumUp porta in Italia SumUp One: il nuovo piano di abbonamento pensato su misura per aziende ed esercenti. Già lanciato nel 2022 in Regno Unito, SumUp One darà ora la possibilità agli abbonati italiani di accedere ai suoi servizi e dispositivi con notevoli sconti, oltre a offerte dedicate e alla possibilità di avvantaggiarsi di commissioni minori sulla singola transazione.

Attivabile a soli 15€ al mese, l’abbonamento a SumUp One mette infatti a disposizione di aziende ed esercenti una vasta gamma di vantaggi: tra questi ci sono commissioni di transazione inferiori all’1% (0,95% invece che 1,95%); versamento dei fondi sul Conto Aziendale nel giro di 24 ore lavorative, al posto delle canoniche 48-72; fatture illimitate e fino a 5 prelievi allo sportello Bancomat con la MasterCard di SumUp. SumUp One consente inoltre di riunire tutte le richieste di pagamento dell’esercente in un unico gestionale, dando così l’opportunità all’abbonato di mantenere il controllo sui propri flussi di cassa in maniera più agevole. In aggiunta, gli esercenti abbonati hanno diritto a sconti sull’acquisto dei dispositivi SumUp e potranno ad esempio, acquistare il Pos SumUp SOLO a 39,99€, invece che 79€.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita