Wi-Fi calling: conviene veramente?

La rete mobile non prende e dobbiamo fare una chiamata urgente con il nostro smartphone? Niente panico, ora c'è una nuova funzionalità che ci viene in soccorso. Si tratta del Wi-Fi Calling: un nuovo servizio, fornito gratuitamente da alcuni operatori, che permette di chiamare e ricevere con il cellulare anche in assenza di segnale mobile, purché si disponga di una connessione fissa sulla rete Wi-Fi dello stesso gestore. L’Osservatorio SOStariffe.it fa luce sulle offerte Internet casa che consentono di avvalersene.

Un nuovo servizio gratuito, senza necessità di configurazione e app aggiuntive

La nuova funzionalità, detta anche Voice Over Wi-Fi (VO WiFi), si sta appena facendo strada in Italia, lanciata da WINDTRE, a cui hanno fatto seguito altre compagnie, come TIM (in questo caso il servizio viene chiamato Voce ViFi) e Very Mobile (operatore virtuale di WINDTRE che propone il servizio sfruttando la rete fissa della “casa madre”).

L'obiettivo è garantire la funzionalità del telefono anche in assenza di rete mobile e realizzare chiamate di qualità persino in punti della casa in cui la copertura è spesso assente, come ad esempio immobili con muratura spessa o scantinati.

Questo avviene senza dover scaricare alcuna app o attivare servizi aggiuntivi e senza necessità di alcuna particolare configurazione manuale, solo sfruttando la rete domestica. Ideale anche per le telefonate di emergenza in zone in cui il telefonino stenta a rintracciare il segnale.

SIM e rete Wi-Fi devono essere dello stesso operatore

Per avvalerci del servizio non possiamo utilizzare un qualsiasi dispositivo. Possono sfruttare questa funzionalità solo gli smartphone più recenti, compatibili con la tecnologia “Voice Over WiFi” e certificati dall'operatore che gestisce le reti fissa e mobile. Per utilizzare il Wi-Fi Calling è necessario che la SIM e la rete Wi-Fi siano gestite dallo stesso operatore. Il telefonino si collegherà in automatico al Wi-Fi più vicino su cui ci siamo registrati. Questo limite caratterizza tutte le proposte per l’utilizzo della funzionalità Wi-Fi Calling in Italia.

Le offerte per il Wi-Fi Calling

Ad oggi il servizio è gratuito: il costo delle chiamate segue il proprio profilo tariffario. Non sono previsti infatti costi aggiuntivi per poter utilizzare il Wi-Fi Calling che, quindi, rappresenta un servizio accessorio, già incluso nelle offerte dei provider. Dando uno sguardo a quest'ultime ci accorgiamo che il loro prezzo, in base ai dati rilevati dall’Osservatorio SOStariffe.it, è compreso tra 32,98 euro e 39,90 euro in base all’offerta scelta.

Il canone mensile include sia il costo della connessione Internet di rete fissa che il costo di un’offerta mobile con minuti, SMS e Giga (illimitati con TIM e WINDTRE e da 150 GB al mese con Very Mobile). Il Wi-Fi Calling, quindi, rappresenta un motivo in più per scegliere offerte convergenti fisso + mobile (nei casi di TIM e WINDTRE) che uniscono in un unico bundle sia l’abbonamento di rete fissa che il costo dell’offerta mobile.

Rinunciare alla possibilità di sfruttare il Wi-Fi Calling consente di ridurre la spesa complessiva (per fisso e mobile). Le rilevazioni dell’Osservatorio confermano come, scegliendo le tariffe fisso e mobile più vantaggiose del momento, sia possibile ridurre la spesa fino a 22,99 euro al mese (optando per un’offerta di rete fissa con canone scontato per un anno e una tariffa mobile con più di 100 GB) oppure fino a 29,98 euro al mese (scegliendo un’offerta con prezzo fisso a tempo indeterminato e un’offerta mobile con più di 100 GB).

Un’offerta fisso + mobile senza Wi-Fi Calling ma con Giga illimitati per la SIM, invece, prevede una spesa minima di 32,89 euro al mese, molto vicina al costo di un’offerta analoga con Wi-Fi Calling incluso. Poter contare su questa tecnologia può, quindi, comportare dei costi aggiuntivi, garantendo, nello stesso tempo, il vantaggio di poter eliminare i problemi di copertura della rete mobile in casa.

Ricorrere al Wi-Fi Calling, a causa dell’obbligo di utilizzare lo stesso operatore per fisso e mobile, limita le opzioni di scelta per gli utenti, causando un aumento della spesa fino a quasi 10 euro al mese. Chi ha bisogno di un’offerta mobile con Giga illimitati, invece, non troverà sostanziali differenze in termini di spesa e potrà puntare su di una promozione con Wi-Fi Calling incluso senza dover spendere di più.

