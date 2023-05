Ho. Mobile introduce l’identità digitale per l’attivazione delle sim

I clienti che acquistano le sim di ho. Mobile tramite il sito internet https://www.ho-mobile.it/, con la consegna a casa, potranno attivarle in modo semplice e in pochi passaggi, grazie all’autenticazione tramite il sistema Spid, con tutti gli Identity Provider accreditati da Agid.

Dopo aver acquistato online e ricevuto una sim ho. Mobile, il cliente potrà avviare il processo di attivazione tramite l’app di ho. Mobile con la scansione del numero seriale e, subito dopo, sarà necessario solo effettuare un’autenticazione di secondo livello tramite Spid come già avviene per molti servizi pubblici digitali. Una volta completati questi due semplici passaggi, i clienti, in pochissimi minuti, potranno iniziare ad utilizzare la sim acquistata per navigare, telefonare o mandare sms e, se di interesse, avviare il processo di portabilità del numero già in uso da parte del cliente, secondo la normativa vigente.

Con questa innovazione, ho. Mobile ottimizza ulteriormente l’esperienza digitale dei propri clienti che, grazie alla tecnologia e all’innovazione avranno a disposizione una procedura semplificata e sicura per poter accedere ai vantaggi e ai servizi che caratterizzano il mondo di ho. Mobile.

In alternativa, i clienti potranno continuare ad utilizzare il metodo di identificazione già in uso che prevede il caricamento di tutti i documenti e la registrazione di un videoselfie per il riconoscimento.

Per i clienti ho. Mobile rimangono sempre disponibili tutte le alternative di acquisto attualmente attive, dalla possibilità di prenotare una sim in edicola e a quella di fare affidamento sulla rete dei negozi fisici

