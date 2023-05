WindTre lancia il ‘Mese Dell'iPhone’: un’occasione unica per cambiare l’iPhone usato e avere l'iPhone 14 con anticipo e tasso zero. Infatti, grazie al servizio ‘Reload Exchange’, i clienti che restituiscono un iPhone usato, riceveranno direttamente sul conto corrente un importo massimo di 800 euro e beneficeranno di uno sconto di ulteriori 120 euro sull’acquisto del nuovo iPhone 14. La promo è valida su tutta la famiglia di iPhone 14 fino al 20 maggio 2023. Anche per questo è bello essere un cliente WindTre.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita