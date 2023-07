Vianova raddoppia i GB per i Clienti Mobile

Vianova, l’operatore di rete fissa e mobile dedicato alle imprese, aumenta i GB a disposizione per le sue offerte di telefonia Mobile Vianova Agile e Vianova Dati.

Prevista una ulteriore sorpresa per i Clienti che scelgono (o hanno già attivato) anche una delle offerte di rete fissa Vianova: il traffico dati disponibile aumenta ulteriormente, fino a 150 GB mensili.

I clienti che scelgono l’offerta flat di Vianova potranno adesso utilizzare 100 GB di traffico dati al mese, oltre che minuti illimitati per le loro chiamate, 100 SMS e i servizi esclusivi di Vianova Mobile che semplificano il lavoro come, ad esempio, SIM Manager, Vianova Phone (l'app che permette di utilizzare il numero fisso anche sullo smartphone) e VIP Call.



I vantaggi aumentano per i Clienti che scelgono anche le offerte di rete fissa professionale Vianova: il traffico dati a disposizione diventa 150 GB al mese.

Le novità riguardano anche l’offerta solo Dati di Vianova. Ogni SIM avrà infatti a disposizione 30 GB di traffico internet al mese. Anche in questo caso previsto un incremento ulteriore per i Clienti che abbinano le offerte fisso e mobile: i GB a disposizione diventano 50 mensili.

Gli upgrade dell’offerta Vianova Mobile saranno applicati automaticamente a tutti i clienti, senza distinzioni tra Clienti già attivi o nuovi, e senza variazioni di prezzo.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita