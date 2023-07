Il CEO William Cho presenta la nuova vision di LG

LG ha annunciato l’intenzione di diventare una "smart life solutions company" con l’obiettivo di migliorare e ampliare le esperienze che offre alle persone, puntando a raggiungere ricavi annui globali pari a100 trilioni di KRW entro il 2030.

In occasione di un importante discorso tenuto presso LG Sciencepark a Seoul, in Corea del Sud, il CEO William Cho ha presentato la sua vision per la crescita dell’azienda che sarà basata su tre direzioni principali: avviare un nuovo modello di business basato su piattaforme di servizi, accelerare le aree B2B ed entrare in nuovi segmenti di business come i sistemi di ricarica per veicoli elettrici e la salute digitale.

Il CEO ha identificato queste aree come i tre asset strategici su cui LG si concentrerà per conseguire una rapida e significativa crescita nel medio e lungo termine.

"LG punterà a diventare una smart life solutions company capace di offrire ai consumatori esperienze diversificate e innovative trasformandosi rispetto all’attuale posizione di miglior marchio di elettronica di consumo che offre prodotti di qualità” ha dichiarato il CEO Cho. “Creeremo una LG completamente nuova, reinventando il nostro modo di lavorare e comunicare per raggiungere questo obiettivo".

Il CEO ha inoltre proseguito sottolineando gli obiettivi finanziari. "Raggiungeremo il triplo 7, che comprende un tasso di crescita medio e un utile operativo pari o superiore al 7%, nonché un rapporto tra valore d'impresa ed EBITDA pari a 7. Con l'obiettivo di aumentare le vendite da 65.000 miliardi di KRW dello scorso anno a 100.000 miliardi di

KRW entro il 2030, ci posizioneremo come azienda riconosciuta dal mercato e dai clienti".

Cho ha affermato che LG si concentrerà sulla transizione al modello di business basato su piattaforme di servizi, sull'accelerazione delle aree B2B e sullo sviluppo di nuovi segmenti come tre pilastri su cui concentrare l’esperienza del cliente. Entro il 2030, la percentuale di queste tre aree nelle vendite e nell'utile operativo dovrebbe aumentare di oltre il 50%.

LG ha pianificato un investimento di oltre 50 trilioni di KRW entro il 2030 per sostenere una crescita rilevante del business, includendo l'estensione del portfolio business basato sui tre nuovi pilastri di crescita. Questa strategia include la decisione di investire in R&D oltre 25 trilioni di KRW, più di 17 trilioni di KRW in facility e 7 trilioni di KRW in piani strategici.

Il CEO Cho ha infine sottolineato come LG stia promuovendo importanti cambiamenti nella cultura aziendale e nella comunicazione del brand con i clienti, con la missione di diventare un marchio che riesce a regalare il sorriso alle persone mentre vivono i benefici e il valore della filosofia di Life's Good. L'azienda si sta inoltre impegnando in iniziative ESG per adempiere alle proprie responsabilità di cittadino d'impresa globale.

