Nothing presenta il Phone (2)

Nothing ha annunciato Phone (2), il suo attesissimo smartphone di punta di seconda generazione.

Nothing ha meticolosamente progettato Phone (2) con un'attenzione maniacale ai dettagli, offrendo una versione raffinata del suo smartphone di prima generazione, Phone (1). Phone (2) mette in mostra un'estetica migliorata, ottenuta attraverso un approccio di design armonioso e simmetrico che considera attentamente le forme, i colori, il posizionamento e la trama di ogni componente. Inoltre, il dispositivo offre un'esperienza pratica più ergonomica con un midframe più sottile di 1 mm e un retro in vetro imbottito.

Chiave di volta del design degli smartphone Nothing, l'interfaccia Glyph è stata progettata per incoraggiare gli utenti a essere più presenti nella loro vita quotidiana riducendo al minimo le interazioni sullo schermo. Con esso, gli utenti possono assegnare sequenze luminose e sonore personalizzate a contatti e notifiche, per ricevere informazioni chiave. Offre funzionalità aggiuntive come un indicatore di carica della batteria e una torcia elettrica, tra gli altri.

Nothing ha migliorato la sua firma Glyph Interface on Phone (2) aumentando il numero di segmenti LED per consentire una maggiore personalizzazione e funzionalità. Ora può fungere da conto alla rovescia visivo e tracker dei progressi per i servizi di trasporto o di consegna, mentre le Notifiche essenziali del Glyph assicurano agli utenti di non perdere ciò che conta di più per loro. Quando si riceve una notifica da contatti o app selezionati, il segmento LED in alto a destra si illumina in modo persistente fino a quando non viene risolto.

Attraverso il nuovo Glyph Composer, gli utenti possono personalizzare ulteriormente la loro esperienza creando suonerie Glyph uniche.







Spinto dal desiderio di ridurre le distrazioni e incoraggiare l'uso intenzionale dello smartphone, Nothing OS offre un'esperienza utente veloce e fluida radicata nell'utilità, incarnando al contempo l'estetica del design di Nothing.

Con un nuovo layout monocromatico e la possibilità di rimuovere le etichette delle app, Nothing OS 2.0 consente agli utenti di essere più intenzionali durante la navigazione del proprio dispositivo rimuovendo segnali che sono stati ottimizzati per attirare l'attenzione. Nothing ha reinventato l'utilità della schermata iniziale e di blocco con i widget in modo che gli utenti possano accedere alle funzioni chiave senza dover nemmeno aprire le proprie app. Nothing OS 2.0 consente agli utenti di personalizzare il design della griglia, le dimensioni dei widget e i temi dei colori, introducendo nuovi layout di cartelle e copertine illustrate.

Impegnandosi innanzitutto a fornire un'esperienza utente rapida e fluida, Nothing ha ottimizzato il suo software rendendo la velocità di apertura delle app su Phone (2) fino a due volte più veloce di quella di Phone (1), perfezionando oltre 500 transizioni e animazioni.







Phone (2) offre l'esperienza della fotocamera per smartphone più premium di Nothing fino ad oggi, con una fotocamera frontale da 32 MP e un sistema di doppia fotocamera posteriore che ha due sensori avanzati da 50 MP, con un sensore principale aggiornato al Sony IMX890.

Dotato di un avanzato Image Signal Processor (ISP) a 18 bit, Phone (2) è in grado di elaborare i dati della fotocamera fino a 4.000 volte in più rispetto al suo predecessore, Phone (1). Ciò consente a Phone (2) di sfruttare algoritmi all'avanguardia, ottenendo incredibili livelli di precisione sia per le foto che per i video. Con un aumento di tre volte dell'acquisizione dei dati, la funzionalità Advanced HDR acquisisce otto fotogrammi con diversi livelli di esposizione all'interno del dominio RAW del sensore. Ciò consente di preservare un'abbondanza di dettagli intricati in ogni fotogramma, unendoli infine per produrre un'immagine finale che cattura il risultato più realistico. Per migliorare ulteriormente l'esperienza della fotocamera, Motion Capture 2.0, un'avanzata tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, facilita l'identificazione in tempo reale dei soggetti in movimento e garantisce una messa a fuoco precisa su tutti i dettagli cruciali.

Phone (2) eleva le capacità di registrazione video con una straordinaria risoluzione 4K a 60 fps sulla fotocamera posteriore principale. L'esperienza è ulteriormente migliorata dalla modalità Azione, che garantisce riprese senza interruzioni anche in movimento. Con EIS (stabilizzazione elettronica dell'immagine) e OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) integrati, gli utenti possono aspettarsi risultati impeccabilmente fluidi. Inoltre, la fotocamera frontale consente un'accattivante registrazione automatica in 1080P immersivo a 60 fps.







Dotato della piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 e di una batteria da 4700 mAH, Phone (2) offre prestazioni rapide e una durata della batteria duratura per alimentare gli utenti nella vita di tutti i giorni. Gli utenti possono ricaricare velocemente e in modalità wireless, raggiungendo il 50% di potenza in poco meno di 20 minuti di ricarica rapida via cavo.

Dotato del display per smartphone più premium di Nothing fino ad oggi, Phone (2) offre un display OLED LTPO da 6,7 pollici edge-to-edge con frequenza di aggiornamento adattiva da 120 hz a 1z per garantire un consumo energetico ottimale e prestazioni di picco, senza compromettere la durata della batteria.

Phone (2) è disponibile sia in bianco che in grigio scuro, con tre varianti tra cui scegliere: 8GB/128GB (679€), 12GB/256GB (729€), 12GB/512GB (849€).

In Italia gli utenti avranno la possibilità di essere tra i primi al mondo ad acquistare Phone (2) in alcuni specifici negozi WINDTRE, oltre a ottenere alcuni vantaggi e offerte esclusivi disponibili in base all'ordine di arrivo.

