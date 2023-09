Fastweb azzera il costo delle chiamate da fisso e mobile verso il Marocco e la Libia

In aiuto alle popolazioni del Marocco duramente colpite dal sisma e a quelle della Libia afflitte dalle recenti alluvioni, e per facilitare le comunicazioni con i propri cari e sostenere le attività commerciali, Fastweb azzera per tutti i propri clienti residenziali, p.iva e piccole e medie imprese il costo delle chiamate da rete fissa, di sms e roaming da rete mobile, da e verso il Marocco e la Libia. L’iniziativa avrà validità fino al 31 ottobre.

