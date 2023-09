Emporia Telecom lancia un nuovo smartphone 5G per i superagers

emporia, produttore austriaco di tecnologia per over 65, ha lanciato il suo nuovo smartphone E6, inaugurando ufficialmente la Serie E, e aprendo un nuovo capitolo nel campo dei dispositivi volti a rendere la tecnologia semplice e intuitiva per i senior.

Ultima tecnologia 5G, fotocamera top e Camera Pro, NFC, sensore di impronte digitali, input vocale. L'emporia E6 è un prodotto creato in collaborazione con il gruppo target, ossia i senior. Ad esempio, sono stati organizzati workshop in Paesi come il Regno Unito, la Germania, l'Italia o la Francia, in cui i partecipanti hanno definito le loro richieste e i loro desideri per lo smartphone del futuro. Il risultato: "Uno smartphone come dovrebbe essere", afferma Mauro Invernizzi.

Nonostante le caratteristiche high-tech, emporia E6 è in grado di offrire facilità d'uso grazie all'interfaccia brevettata emporia e supporto tecnico all'avanguardia per chi ha problemi di udito.

Ultima, ma non per importanza la funzione brevettata emporia di chiamata d'emergenza: coloro che vogliono sentirsi al sicuro in una situazione disagevole o in caso di necessità potranno chiamare i soccorsi in modo rapido e semplice, semplicemente schiacciando il tasto posto sul retro dello smartphone. Questa funzione dona maggiore sicurezza ai senior senza però farli sentire in imbarazzo, in quanto il tasto SOS è perfettamente integrato nel design del dispositivo, confondendosi con gli obbiettivi del comparto fotografico.

Particolarmente elegante è la possibilità di passare facilmente dalla familiare modalità Android alla semplice interfaccia utente Emporia. Se, ad esempio, parenti o specialisti aiutano a configurare lo smartphone e preferiscono farlo con la familiare interfaccia Android, possono farlo e poi passare all'interfaccia emporia, chiara e facile da usare, con pochi clic.







L'emporia E6 sarà disponibile nei negozi e sull’e-commerce emporia a partire da fine settembre al prezzo consigliato al pubblico di 399,99 euro.

Specifiche tecniche :

5G high-end smartphone

Display size 6.58''

Main camera 50 + 2 + TOF

Selfie camera 8 MP

Camera Pro

128 GB Rom

NFC

Fingerprint Sensor

Patented smart cover for operation in protected state

Charging cradle for easy charging

Dust and splash-proof IP54

Bluetooth 5.2, ASHA support

M4/T4 hearing aid compatible

Printed user manual

Price 399,99 Euro (RRP)

