Buy Now Pay Later: Visa e Scalapay lanciano una nuova esperienza di shopping

Visa e Scalapay, piattaforma leader nel Buy Now, Pay Later (BNPL), proseguono nella loro recente collaborazione strategica con il lancio di un nuovo prodotto mirato a innovare l’esperienza dei pagamenti rateali: la possibilità per i 5 milioni di utenti della piattaforma Scalapay di generare carte di pagamento virtuali Visa usa e getta che consentono di effettuare pagamenti in 3 o 4 rate senza alcun interesse, ampliando l’esperienza di shopping e fornendo ai consumatori l’opportunità di scegliere tra migliaia di nuovi brand.

La funzionalità del prodotto combina le competenze e la capacità di innovazione di entrambe le società, risultando semplice e intuitiva: l'utente accede all'App Scalapay tramite il proprio smartphone, seleziona uno dei brand partner contrassegnati con l'icona rosa con una carta, sceglie il prodotto di suo gradimento e lo aggiunge al carrello. Successivamente, genera la carta virtuale per dilazionare il pagamento del prodotto/servizio che intende acquistare in 3 o 4 rate. Infine, deve semplicemente copiare i dettagli della carta virtuale ed inserirli nella pagina di checkout e confermare l'ordine.

Il nuovo prodotto beneficerà anche di tutta la sicurezza fornita da Visa: la carta virtuale usa e getta Scalapay viene generata al momento dell'acquisto e viene cancellata subito dopo ed è inoltre garantita dagli standard di sicurezza della rete Visa.

Sono numerosi i settori con brand di spicco con cui sarà possibile effettuare acquisti con questa nuova funzionalità tra cui: Zalando Prive, Booking, Foot Locker, North Sails, Lookfantastic.

