LG registra il fatturato annuo più alto della storia dell’azienda

LG ha annunciato i risultati finanziari del 2023 rivelando un fatturato consolidato di 84.2 trilioni di KRW e un utile operativo di 3.55 trilioni di KRW. Si tratta del terzo anno consecutivo di ricavi annuali da record. Anche l’utile operativo risulta solido, avvicinandosi ai livelli precedenti al periodo di recessione della domanda.

Nonostante i fattori esterni sfidanti come il rallentamento dell’economia e la riduzione della domanda, i business degli elettrodomestici e dei componenti per veicoli hanno dimostrato una notevole capacità di recupero, mantenendo una crescita continuativa per otto anni consecutivi. Il fatturato totale di queste due aree ha superato i 40 trilioni di KRW lo scorso anno, con un aumento sostanziale rispetto ai 18 trilioni di KRW nel 2015. Nello stesso periodo la percentuale di questi due business sul fatturato totale è passata da 32,5% a 47,8%.

La performance positiva si può attribuire agli sforzi strategici di LG per migliorare il proprio portfolio di business. L’azienda ha ampliato con successo le attività B2B identificando tempestivamente i punti di svolta del mercato e integrando nuovi modelli di business, tra cui i servizi di abbonamento, all’interno di prodotti e business già esistenti. Inoltre, l’innovativo modello di business di LG, basato su contenuti e servizi che sfrutta la presenza di centinaia di migliaia di prodotti in tutto il mondo, ha contribuito ulteriormente a garantire una solida redditività.

In prospettiva, LG è impegnata in una continua trasformazione da una struttura aziendale matura a una struttura orientata alla crescita futura. Quest’anno l’azienda concentrerà le proprie capacità nel massimizzare il proprio potenziale commerciale. Guidata dalla nuova divisione Overseas Sales & Marketing, LG si impegnerà per raggiungere nuovi obiettivi di crescita e per ampliare la distribuzione dei prodotti, in particolar modo nei mercati emergenti dove ci sono maggiori opportunità di crescita.

La divisione LG Home Appliance & Air Solution ha raggiunto un fatturato annuale di 30.14 trilioni di KRW, arrivando così all’ottavo anno consecutivo di crescita e inaugurando l’era dei 30 trilioni di KRW. A questa crescita hanno contribuito l’introduzione dei nuovi modelli di business come i servizi di abbonamento, l’espansione del B2B in settori come il riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (Heating, Ventilation, Air Conditioning – HVAC), i componenti e i prodotti da incasso.. L’utile operativo ha registrato un aumento di oltre il 76% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2,08 trilioni di KRW.

Nel corso di quest’anno, l’azienda accelererà il cambiamento del proprio modello di business per prepararsi al futuro includento iniziative Direct-to-Consumer. L’obiettivo è quello di espandere la diffusione di sistemi operativi per elettrodomestici ed estendere i servizi di abbonamento ai mercati internazionali. Inoltre, ci sarà un rapido progresso nello sviluppo delle soluzioni per la smart home in linea con l’approccio “Zero Labor Home” che punta a ridurre la fatica derivante dai lavori domestici grazie alla tecnologia. In termini di prodotti, l’azienda cercherà di mantenere il suo approccio strategico per consolidare la leadership nei mercati premium di prodotti chiave, come le lavatrici e i frigoriferi, e punterà ad espandere rapidamente le gamme di ogni regione. Per sostenere la continua crescita del settore B2B, specialmente nelle aree come l’HVAC, LG intende rafforzare le proprie capacità creando strutture locali per lo sviluppo, la produzione e la vendita dei prodotti, con un’attenzione particolare alle tendenze di elettrificazione in aree come il Nord America e l’Europa.

La divisione LG Vehicle component Solutions ha raggiunto un fatturato annuale di 10,1 trilioni di KRW e un utile operativo di 133 miliardi di KRW. Nel decimo anno dalla sua nascita, la divisione non solo ha superato il traguardo dei 10 trilioni di KRW di fatturato, ma ha anche mostrato una crescita continuativa per l’ottavo anno consecutivo da quando ha iniziato a divulgare i risultati di performance nel 2015. Da quel momento, la quota del fatturato totale consolidato è salita al 12%. Quest’anno l’azienda mira a promuovere sia la crescita esterna sfruttando un consistente portfolio ordini, sia una crescita qualitativa nelle sue operations. Nel settore dell’infotainment di bordo LG si sta impegnando per garantire massimi risultati nell’area dei veicoli software-defined in risposta alle esigenze degli OEM (Original Equipment Manufacturer). Facendo leva sulla tecnologia differenziata maturata nei settori dell’home appliance e IT, LG sta cercando di migliorare ulteriormente la customer experience a bordo dei veicoli. Nell’area e-Powertrain l’attenzione si concentrerà sul rafforzamento delle capacità di prodotto e sulla stabilizzazione anticipata delle basi di produzione all’estero per migliorare la risposta alle richieste dei clienti. Inoltre, nel settore dell’illuminazione, LG prevede di espandere gli ordini di prodotti premium, migliorando al contempo l’efficienza operativa.

La divisione LG Home Entertainment ha registrato un fatturato annuale di 14.2 trilioni di KRW e un utile operativo di 362 miliardi di KRW. Il settore dei contenuti e dei servizi basato sulla piattaforma webOS ha consolidato la sua posizione come nuova fonte di ricavi, mostrando una crescita significativa dell’utile operativo rispetto all’anno precedente. I ricavi sono leggermente diminuiti a causa di una ripresa relativamente lenta della domanda di prodotti premium come gli OLED. In previsione di una progressiva ripresa della domanda di TV, quest’anno LG cercherà di rafforzare sia la linea OLED sia quella QNED, seguendo una strategia a doppio binario per guidare il mercato premium. Allo stesso tempo l’azienda sta accelerando la sua trasformazione in un punto di riferimento nel settore media e intrattenimento. Nel corso dell’anno la piattaforma webOS diventerà un importante business in grado di generare ricavi significativi.

La divisione LG Business Solutions ha registrato un fatturato annuale di 5.4 trilioni di KRW 5.4 e una perdita operativa di 42 miliardi di KRW. Il fatturato ha registrato un leggero calo rispetto all’anno precedente a causa dei ritardi nella ripresa della domanda IT e della riduzione degli investimenti da parte delle principali aziende. La divisione sta investendo maggiormente in aree di crescita futura come la robotica e la ricarica dei veicoli elettrici. Quest’anno LG si posiziona con una offerta competitiva di prodotti IT tra cui i monitor gaming e i laptop LG gram Pro, e cercherà attivamente nuove opportunità di business rivolte a diversi settori verticali, come agenzie governative e scuole. In qualità di leader del settore B2B, LG mira ad accelerare il passaggio dalla fornitura dei singoli prodotti all’integrazione di soluzioni affini. Alla luce della significativa percentuale di nuovi business, sarà data maggiore priorità agli investimenti destinati alla crescita futura piuttosto che destinarli alla gestione delle performance di breve termine

