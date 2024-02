Iliadbusiness arriva nei punti vendita iliad Space

iliad fa un altro passo nel mondo b2b e annuncia che iliadbusiness, l’offerta di telefonia dedicata alle aziende e Partite Iva, è disponibile anche nei punti vendita iliad Space.

iliad Space è il canale di distribuzione che offre la possibilità di attivare le offerte iliad presso i negozi di telefonia specializzati, arrivando ancora più vicino agli attuali e nuovi utenti.

Annunciata al mercato lo scorso maggio, con l’ingresso dell’operatore nel mercato della telefonia mobile business, l’offerta Business Giga 220 prevede:

• 220 GB in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobile in Italia;

• 11,99€ al mese + IVA, per sempre, senza costi nascosti e senza vincoli di durata;

• 16GB dedicati in EU, minuti e SMS illimitati;

• 300 minuti per chiamate dall'Italia verso fissi e mobile in 51 Paesi tra cui anche Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada e Brasile;

Tutti gli utenti business che sottoscrivono almeno un’offerta Business Giga 220 potranno accedere anche all’offerta Business Dati 180: un piano solo dati che prevede 180GB in 4G, 4G+, 5G in Italia, 15GB dedicati in EU e 5GB dedicati in 30 Paesi extra EU, a 9,99€ + IVA al mese.

In un panorama economico in continuo mutamento, in cui le aziende e i liberi professionisti devono affrontare sfide sempre più complesse, iliad sceglie di supportare gli utenti business offrendo non solo un’offerta semplice, generosa e di qualità, ma anche servizi dedicati alle imprese e alle loro esigenze come:

• Assistenza dedicata attiva tutti i giorni e 24 ore al giorno, chiamando il numero 176;

• L’opzione per tenere attive le SIM solo quando effettivamente utile, come nel caso di attività stagionali, e quindi sospendere temporaneamente – fino a 24 mesi – una o più SIM.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita