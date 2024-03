Smartphone premium a rate: fino al 16% di risparmio sul listino con le offerte degli operatori

Il mercato degli smartphone segue alcuni trend ben precisi. La fascia premium del mercato è dominata da Apple, leader indiscusso di questo segmento, e da Samsung. Le due aziende hanno un market share complessivo del mercato (considerando la fascia a partire dai 600 dollari) pari all’88% (report Counterpint Research Q4 2023). La fascia premium del mercato è sempre più importante in Europa, con un market share del 45%, in crescita di 5 punti rispetto al 2020 (dati Canalys relativi al Q4 2023).

Per acquistare uno smartphone premium è possibile affidarsi alle offerte degli operatori di telefonia mobile che, spesso in partnership con importanti istituti finanziari attivi sul mercato italiano, mettono a disposizione dei loro utenti offerte dedicate all’acquisto a rate dei modelli più richiesti. Tutti i principali operatori italiani propongono soluzioni di questo tipo, in alcuni casi con possibilità di acquisto online e in altri con acquisto in negozio.

Queste soluzioni consentono di dilazionare il pagamento (tra i 12 e i 30 mesi, in base alla promozione proposta) e anche di ottenere un risparmio rispetto ai prezzi di listino che, per i modelli premium di Apple e Samsung, partono, rispettivamente, da 979 euro (iPhone 15 128 GB) e 989 euro (Samsung Galaxy S24 128 GB). La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it punta a mettere in evidenza l’effettiva convenienza dell’acquisto a rate di uno smartphone premium, in termini di spesa totale.

Complessivamente, l’acquisto a rate garantisce un risparmio medio dell’8% rispetto al prezzo di listino, con un valore massimo del 16% tra i modelli considerati. La rinuncia all’acquisto a rate e la scelta dell’acquisto in un’unica soluzione (sfruttando l’offerta più conveniente per un modello con Garanzia Italia) permette di ridurre la spesa, con un risparmio del 23% rispetto al listino e del 15% rispetto alla spesa complessiva in caso di acquisto a rate.

Per chi vuole (e può) rinunciare alla comodità di un acquisto dilazionato c’è la possibilità di ottenere un risparmio netto rispetto al listino puntando sull’acquisto in un’unica soluzione e affidandosi alle migliori offerte del web. Con questa soluzione, infatti, è possibile ottenere un risparmio medio del 15% rispetto alle offerte a rate degli operatori e del 23% rispetto al prezzo di listino stabilito dagli operatori. Alcuni rivenditori online consentono di pagare ugualmente a rate per dilazionare la spesa (in 3-5 rate con un sistema Buy Now Pay Later oppure con un vero e proprio finanziamento).

Il modello più conveniente da acquistare è iPhone 15 128 GB, con un risparmio del 27% rispetto al listino e del 19% rispetto alle offerte a rate. Molto conveniente è anche l’acquisto in un’unica soluzione del Samsung Galaxy S24 Ultra, con un risparmio del 25% rispetto al listino e del 19% rispetto alle offerte a rate. Il meno conveniente da acquistare in un’unica soluzione, con le offerte online, è il Samsung Galaxy S24 Plus, con un risparmio del 6% rispetto alle offerte a rate e del 17% rispetto al prezzo di listino.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita