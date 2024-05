Fisso e mobile con lo stesso operatore: una scelta conveniente per avere Giga illimitati sulla SIM

Scegliere lo stesso operatore per la linea fissa di casa e la SIM dello smartphone può garantire notevoli vantaggi. Diversi provider del mercato delle telecomunicazioni italiano propongono oggi soluzioni di questo tipo, garantendo agli utenti la possibilità di attivare un abbonamento per la rete fissa e una tariffa per lo smartphone.

Ogni operatore segue linee guida proprie: in alcuni casi è possibile attivare offerte fisso + mobile mentre in altri il vantaggio viene garantito a chi attiva prima un servizio, ad esempio la linea fissa, e poi l’altro, la SIM mobile. Per gli utenti c’è comunque la possibilità di sfruttare una soluzione convergente per risparmiare.

A far luce su questo tipo di tariffe è una nuova indagine dell’Osservatorio Segugio.it. Lo studio ha preso in considerazione le migliori tariffe mobile + fisso proposte dagli operatori italiano mettendo a confronto la spesa mensile con quella che si registra puntando sull’attivazione separata dei due servizi.

I dati medi confermano che scegliere lo stesso operatore per fisso e mobile garantisce un leggero risparmio sulla spesa complessiva. Il vero vantaggio, però, è riservato a chi opta per offerte con Giga illimitati su mobile. In questo caso, la spesa viene tagliata in modo significativo, con un risparmio di oltre 14 euro al mese.

Fisso e mobile con lo stesso operatore: 5% di risparmio e più del doppio dei Giga

In base ai dati raccolti ad aprile 2024, in media, attivare una SIM con minuti, SMS e almeno 10 GB inclusi ogni mese comporta un costo medio di 9,92 euro al mese. Per quanto riguarda la rete fissa, invece, il canone medio di un’offerta Internet casa (considerando le tariffe FTTH e FTTC disponibili sul mercato ad aprile 2024) risulta essere pari a 25,79 euro al mese.

La spesa media di un consumatore che attiva una SIM e un abbonamento di rete fissa (senza optare per una soluzione convergente) è, quindi, pari a 35,71 euro al mese. Scegliendo lo stesso operatore per fisso e mobile, però, è possibile risparmiare. In media, infatti, la spesa per fisso e mobile risulta essere pari a 33,73 euro al mese. Il prezzo è in linea con le rilevazioni del 2022: due anni fa, le offerte fisso + mobile avevano un canone medio di 33,26 euro al mese.

Le offerte convergenti consentono di risparmiare circa 1,98 euro al mese ovvero 23,76 euro all’anno. La spesa viene, quindi, tagliata del 5,5%. Rispetto a due anni fa, per via di una riduzione della spesa media con l’attivazione separata, si registra un risparmio percentuale più basso: in precedenza, infatti, queste offerte garantivano un risparmio del 13%.

C’è da dire che il mercato di telefonia mobile propone un gran numero di offerte e, soprattutto grazie agli operatori virtuali, è facile trovare una tariffa più economica della media. Puntare sulle soluzioni convergenti, però, consente anche l’accesso a una tariffa mobile con più Giga: in media, infatti, queste soluzioni garantiscono 366 GB al mese (il 60% delle offerte convergenti include Giga illimitati; la media è calcolata considerando le condizioni di uso lecito fissate dagli operatori) contro i 164 GB medi a cui è possibile accedere puntando sull’attivazione separata.

Giga illimitati su mobile: con le offerte convergenti il risparmio è del 29%

La scelta di offerte fisso + mobile si rivela ancora più vantaggiosa se, per quanto riguarda la componente mobile, si intende attivare un’offerta con Giga illimitati. In questo caso, infatti, l’attivazione separata prevede una spesa media di 50,92 euro al mese (una SIM con Giga illimitati costa, in media, 25,13 euro al mese e, in alcuni casi, è previsto un limite di appena 10 Mbps alla velocità di connessione).

Con le offerte convergenti, invece, la spesa media è di 36,25 euro al mese. Il risparmio per chi sceglie lo stesso operatore per fisso e mobile è di 14,67 euro al mese. È possibile ridurre la spesa di ben 176,04 euro in un anno. Il risparmio annuale sulla spesa, grazie alle soluzioni convergenti, è del 29%. Questo tipo di offerte, quindi, si rivela particolarmente conveniente in caso di scelta di soluzioni in grado di garantire Giga illimitati su mobile.

