Recensioni online: per il 66% degli italiani sono utili quando si acquistano prodotti elettronici

Una fiducia crescente nei confronti delle recensioni online come fonte di informazioni in grado di guidare le decisioni di acquisto dei consumatori italiani. Questo, in sintesi, quanto emerso dalla ricerca “L'impatto delle valutazioni e delle recensioni dei clienti sulle abitudini d'acquisto degli italiani”, commissionata da Trustpilot, la piattaforma di recensioni dei consumatori a livello globale, all’istituto di ricerca London Research.

Obiettivo primario dell’indagine è stato quello di evidenziare l'importanza di mettere in mostra le valutazioni e le recensioni dei clienti negli annunci pubblicitari, e in particolare l'impatto dei contenuti di Trustpilot nelle campagne digitali.

Analizzando l'impatto complessivo delle valutazioni e delle recensioni dei clienti durante il percorso d'acquisto, oltre tre quarti dei consumatori italiani (76%) concordano sul fatto che le recensioni dei clienti sono utili per prendere decisioni di acquisto più consapevoli. Inoltre, 3 consumatori italiani su 4 affermano di essere almeno occasionalmente influenzati dalle valutazioni dei clienti (75%) e dalle loro recensioni (78%) durante il percorso d'acquisto

Per la maggior parte dei consumatori, le valutazioni in stelle (73%) e le recensioni (76%) rappresentano un elemento essenziale per orientare le decisioni d'acquisto e rientrano tra i quattro touchpoint più importanti che ne influenzano l'esito finale. In aggiunta alle recensioni dei clienti e alle valutazioni in stelle, almeno la metà dei consumatori italiani afferma di ritenere "utili" o "molto utili" i motori di ricerca, i siti di e-commerce, i siti web delle aziende e i social media come strumenti dove reperire informazioni sul prodotto o servizio che si sta per acquistare.

Quali sono le categorie di acquisto in cui le recensioni pesano di più?

Le valutazioni in stelle e le recensioni continuano a svolgere un ruolo importante nell'influenzare le decisioni d'acquisto in un'ampia gamma di categorie, dall'elettronica ai viaggi, dai servizi finanziari agli immobili. Di seguito le categorie di acquisto per cui i consumatori affermano che le valutazioni e le recensioni sono "molto utili" o "utili" per influenzare le loro decisioni di comprare i seguenti tipi di prodotti o servizi:

Elettronica di consumo 66%

Vacanze e viaggi 64%

Salute e bellezza 62%

Istruzione e formazione 58%

Moda 54%

Casa e giardino 50%

Noleggio auto 46%

Assicurazioni 45%

Immobiliare 44%

Servizi finanziari 44%

