Buy Now Pay Later, Nexi e Compass ampliano la collaborazione anche all’e-commerce

Nexi e Compass - la società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca - consolidano la partnership strategica nel Buy Now Pay Later (BNPL) ampliandola anche al canale e-commerce.

L’estensione della partnership prevede infatti l’integrazione di PagoLight, soluzione proprietaria full digital di BNPL di Compass, all’interno di XPay, gateway di pagamento e-commerce di Nexi. Grazie a questa collaborazione, gli esercenti potranno offrire ai propri clienti una soluzione innovativa per la dilazione dei pagamenti online, replicando sui canali digitali lo stesso servizio già disponibile negli store fisici da novembre 2023.

Nella fase di checkout degli acquisti e-commerce i clienti potranno, quindi, opzionare la rateizzazione di spesa attraverso il Buy Now Pay Later, in alternativa alle altre forme di pagamento ricevendo in pochi minuti, grazie ad un processo semplice e intuitivo, l’esito della richiesta di dilazione del pagamento.

La collaborazione tra le due società italiane, da sempre votate all’innovazione, consente a Nexi di mettere a disposizione degli esercenti un servizio utile a cogliere le opportunità di business offerte dal Buy Now Pay Later, rilevanti soprattutto nel settore dell’e-commerce. Nel 2023 il volume di transazioni effettuate con BNPL nel commercio online ha infatti raggiunto, secondo le stime del Politecnico di Milano, circa 3,5 miliardi di euro, dato in crescita dell’81% sull’anno precedente.

