Arriva in Italia il primo Samsung Experience Store

Samsung ha annunciato l’apertura del primo Samsung Experience Store in Italia presso Il CENTRO di Arese, uno dei centri commerciali più grandi d'Europa. L’inaugurazione e il taglio del nastro sono avvenuti oggi alla presenza del top management di Samsung e delle autorità locali.

Pensato come uno spazio che garantisce un’unica soluzione per la vendita e l’assistenza, il negozio offre ai visitatori esperienze coinvolgenti grazie alla presenza dell’intero ecosistema di dispositivi Galaxy. Il Samsung Experience Store si aggiunge, infatti, ai sedici Samsung Customer Service sparsi in tutto il territorio italiano che offrono servizi premium e assistenza post-vendita in esclusiva ai clienti Samsung. In aggiunta, quello di Arese è il primo centro assistenza aperto in un centro commerciale, con un servizio disponibile 7 giorni su 7.

L’esclusivo store, che copre una superficie di 160 m2, situato al piano terra, tra l’ingresso 3 e 4 dello shopping mall, mira a ridefinire il modo in cui i clienti interagiscono con la tecnologia e offre la possibilità di testare e comprare nuovi dispositivi Galaxy, tra cui notebook, tablet, wearable e gli smartphone più recenti come Galaxy S24. Proprio la serie Galaxy S24 consentirà ai visitatori di sperimentare in prima persona le funzionalità di Galaxy AI e scoprire come rendere la vita di tutti i giorni più creativa, comoda e divertente: dalla comunicazione senza barriere grazie a funzioni come Traduzione Live e Assistente Chat a un nuovo standard di ricerca fornito da Cerchia e cerca con Google, si potrà toccare con mano come l’AI possa davvero essere un aiuto concreto per la vita quotidiana.

Nicolò Bellorini, Vice President Head of Business Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia: “Per Samsung l'esperienza di vendita al dettaglio rimane parte integrante della costruzione e del mantenimento della fiducia con i nostri clienti. Il nuovo store sarà il luogo in cui i clienti possono toccare con mano i nostri prodotti, parlare con il nostro team e testare dal vivo l’innovazione firmata Galaxy”.

