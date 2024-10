LG raggiunge il fatturato più alto mai registrato nel terzo trimestre

LG Business Solutions Company ha registrato nel terzo trimestre un fatturato di 1,40 trilioni di KRW. Rispetto all'anno scorso, i ricavi sono aumentati grazie alle vendite di prodotti strategici come monitor per gaming e insegne LED, oltre all'acquisizione di grandi ordini B2B per prodotti PC.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 29/10/2024