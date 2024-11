In arrivo le nuove Gift Cards su Satispay

Con l’avvicinarsi del Natale e la necessità per milioni di italiani di scegliere i regali per i propri cari, Satispay potenzia il servizio Gift Cards con tanti nuovi brand ora disponibili nella sezione dedicata dell’app.

Per ogni desiderio e necessità, oggi il servizio Gift Cards consente l’acquisto di buoni regalo per Airbnb, Dazn, Deliveroo, Disney Plus, EA, FlixBus, Google Play, H&M, Kobo, Lastminute.com, Microsoft Xbox, Nike, Nintendo e-shop, Primark, Q8, Roblox, Spotify, Tinder Gold, Uber, Volagratis, Weroad, e Zalando.

Angela Avino, Chief Business Development Officer di Satispay, ha commentato: “L’ampliamento del servizio Gift Cards è un altro passo nella direzione di Satispay di essere il partner ideale per affrontare con semplicità le grandi e piccole spese dei nostri utenti, semplificandone la quotidianità. Le diverse collaborazioni, dall’abbigliamento ai viaggi e tempo libero, ci consentono di offrire ai nostri utenti un’ampia gamma di scelta di prodotti o esperienze che siano alla portata di tutti”.

Per acquistare i buoni regalo basterà accedere alla sezione “Servizi” dell’app e selezionare il tab “Gift Cards”. Una volta selezionato il brand basterà scegliere l’importo e premere il tasto “acquista”, così da ricevere un PIN CODE da utilizzare per riscattare il voucher sul sito del marchio scelto. All’interno della sezione sarà inoltre possibile condividere il buono regalo, inviandolo al destinatario tramite i propri canali social o WhatsApp, o semplicemente scaricare la ricevuta del pagamento avvenuto.

