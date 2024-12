Black Friday 2024: aumenta del 7% la domanda di credito al consumo delle famiglie italiane

Durante l’ultimo Black Friday, e complessivamente nei mesi di ottobre e novembre 2024 fino al Cyber Monday, la domanda di credito al consumo delle famiglie mostra un significativo aumento, segnando un +7% rispetto alla media di ottobre dell’anno precedente. Tra le tipologie di finanziamenti crescono in particolare le richieste di Buy Now Pay Later (+59%) e gli Affidamenti Revolving (+54%). L’anticipo e l’estensione del periodo delle offerte commerciali si riflettono sull’andamento della domanda di credito, che registra un’accelerazione già da metà novembre.

Queste alcune delle principali evidenze emerse da un’indagine condotta da CRIF su un campione di oltre 2 milioni di richieste di prestiti personali, prestiti finalizzati, affidamenti revolving, Buy Now Pay Later, effettuate da persone fisiche nei due mesi precedenti, con particolare attenzione al week-end del Black Friday e Cyber Monday.

“La domanda di credito ha beneficiato in questi ultimi due mesi della spinta delle promozioni commerciali tipiche del periodo, in particolare per i finanziamenti sui canali digitali e nelle forme come il Buy Now Pay Later che sono sempre più apprezzate dai consumatori italiani per la loro flessibilità di utilizzo. La crescita complessiva delle richieste di finanziamenti, in un contesto di rischiosità del credito alle famiglie su livelli molto contenuti e sotto controllo, è un messaggio incoraggiante in chiave economica per il nostro Paese. Le famiglie italiane, con la progressiva discesa dell’inflazione e condizioni più favorevoli a livello di tassi, tendono ad essere più fiduciose rispetto alla propria capacità di spesa e più propense a ricorrere al credito per finanziare i consumi” – commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF.

Gli importi medi richiesti durante il week end del Black Friday per il credito al consumo sono inferiori a quelli richiesti nelle settimane precedenti, principalmente per un diverso mix di prodotti scelti, più orientato a strumenti innovativi e a basso ticket unitario come il Buy Now Pay Later.

La maggior parte delle richieste di credito al consumo nel week end del Black Friday e nella settimana precedente proviene dalla Generazione X e dai Millennials. Focalizzando l’attenzione sulle forme di credito più innovative come il Buy Now Pay Later, oltre il 20% di richieste proviene dalla GenZ. Nei prestiti tradizionali, invece, i Baby Boomers mantengono ancora una quota rilevante del totale.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita