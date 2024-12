Cresce l’acquisto di farmaci da banco online

Con l’arrivo dei mesi più freddi e il picco dell’influenza previsto tra dicembre e fine febbraio, cresce l’attenzione per l’acquisto online dei farmaci da banco.

Secondo i dati rilevati da Trovaprezzi.it, il comparatore prezzi leader in Italia, l’interesse online per questi prodotti continua ad essere elevato anche nel 2024, con oltre 2,1 milioni di ricerche effettuate tra gennaio e novembre. Questo dato si mostra in linea con lo scorso anno, ma è in notevole incremento rispetto al 2022, quando le ricerche si fermavano a 1,9 milioni.

Va sottolineato che la vendita online riguarda esclusivamente i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), noti anche come farmaci da banco o OTC (Over The Counter), utilizzati principalmente per disturbi di lieve entità e automedicazione.

Dall’analisi dei top 50 prodotti del 2024, i farmaci per la circolazione sanguigna – come vasoprotettori e venotonici - sono la tipologia più cercata online, con un 30% delle ricerche totali.

Seguono a breve distanza i decongestionanti nasali (16%), molto richiesti in questo periodo dell’anno a causa delle sindromi influenzali e dei malanni stagionali. Al terzo posto si posizionano gli antinfiammatori non steroidei (17%), utilizzati per alleviare dolori muscolari e infiammazioni.

Tra le altre categorie spiccano gli antidiarroici (5%) e gli espettoranti e mucolitici (3%), essenziali per combattere tosse e disturbi respiratori.

Guardando i prodotti più ricercati nel corso dell’anno, alcuni nomi si distinguono per popolarità. Tra i più cliccati troviamo il Daflon 120 compresse, un vasoprotettore ampiamente utilizzato, e il celebre Voltaren Emulgel, noto per il trattamento di dolori muscolari. A seguire, prodotti essenziali come Rinazina Spray Nasale e Iridina Due Collirio dimostrano una forte domanda per soluzioni pratiche ed efficaci contro sintomi tipici stagionali.

L’analisi dei dati di Trovaprezzi.it traccia un identikit interessante: il 54% delle ricerche proviene da donne, mentre il 46% da uomini. La fascia d’età più attiva è quella compresa tra i 25 e i 34 anni (22% delle ricerche complessive), seguita a breve distanza dalla categoria 35-44 anni (21%) e 45-54 anni (20%). Interessante anche che restino sempre sopra al 10% anche tutte le altre fasce d’età, compresa quella tra i 18 e 24 anni e quella degli over 65, a riprova della trasversalità della categoria.



Dal punto di vista geografico, è la Lombardia a guidare la classifica delle regioni più attive, con 65 ricerche ogni 1.000 abitanti, seguita dal Lazio (55) e dal Friuli-Venezia Giulia (37). Chiudono la top 5 Emilia-Romagna (33) e - a pari merito con 28 ricerche - Puglia, Liguria e Campania. Regioni come la Valle d’Aosta (9) e la Basilicata (10), invece, mostrano un interesse ancora marginale verso l’acquisto online.

