AdReport/Media Consultants: a dicembre Instagram ha visto 510 investitori e 720 influencers attivi per più di 2.150 post

Secondo uno studio di AdReport/Media Consultants relativo alle attività di comunicazione brandizzata di Influencer Instagram e TikTok, nel mese di Dicembre 2024 Instagram ha visto 510 investitori e 720 influencers attivi per più di 2.150 post, il 55% con Video.

Shein, Dior, Prime Video e L’Oreal sono stati gli advertiser più attivi per numero di Post Instagram; Giulia Ferrarelli e Valentina Cabassi le Influencer che hanno comunicato più Brand; Chiara Ferragni è tornata ad essere attiva a supporto alla comunicazione dei marchi.

Al vertice delle classifiche dei post Instagram troviamo la Pozzolis Family per Geberit in video views, 433 per il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi in Likes e Xfactor Italia per Sky Now per i commenti sulla vittoria di Mimì.

Nello stesso periodo su TikTok hanno comunicato 261 investitori e 385 influencers con 3.200 post.

Nyx, Sephora, Shein e OverSkin sono stati gli advertiser più attivi per numero di Ads TikTok; Blondimoustache e Minaamouse016 le Influencer che hanno comunicato più Brand.

La top Views per i post TikTok evidenzia «Wrap battle» di Prada, «A season of sparkle» di APM Monaco, «Who’s guessing first?» sempre di Prada e «The dance floor awaits» di Gucci.



AdReport è il servizio di intelligence e monitoraggio delle campagne online e social che raccoglie ed evidenzia le campagne attività pubblicitarie Digital, Meta, Linkedin, Youtube, TikTok e Instagram in Italia e altri paesi Europei.

In Italia AdReport è distribuito da Media Consultants.

