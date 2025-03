Vodafone UK e Ericsson testano soluzioni IA per migliorare l’efficienza energetica del 5G

5G Deep Sleep : algoritmi predittivi basati su AI permettono alle unità radio di porsi in uno stato di “ibernazione” a bassissimo consumo energetico, risparmiando fino al 70% di energia negli orari di scarso traffico.

4G Cell Sleep Mode Orchestration : questa funzionalità crea un modello comportamentale delle celle di rete per ottimizzare i parametri di sospensione, per equilibrare automaticamente risparmio energetico e prestazioni

Radio Power Efficiency MAP: la funzionalità crea una mappa visuale di tutte le celle di rete e usa il Machine Learning per identificare i siti che performano meno del previsto e stabilire priorità per adottare azioni di miglioramento in modo mirato.