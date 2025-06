Aperte le iscrizioni ai Sony World Photography Awards 2026

Sono aperte le candidature per la 19a edizione dei Sony World Photography Awards su worldphoto.org e la partecipazione è completamente gratuita.

I Sony World Photography Awards rappresentano una delle piattaforme più riconosciute a livello mondiale per la celebrazione e la scoperta della fotografia contemporanea. Dalla loro prima edizione nel 2007, gli Awards hanno premiato le immagini e le storie più influenti che danno forma al linguaggio visivo attuale e sono tra i premi fotografici più prestigiosi al mondo, in grado di offrire visibilità e nuove opportunità ai fotografi. Organizzati da Creo, gli Awards costituiscono il momento centrale della programmazione fotografica di Creo, rappresentata dalla World Photography Organisation. Sony sostiene gli Awards per contribuire al continuo sviluppo della cultura fotografica, offrendo una piattaforma globale ai talenti di oggi.

I fotografi di tutto il mondo sono invitati a partecipare a una delle quattro competizioni degli Awards:

Professional, che celebra serie fotografiche da 5 a 10 immagini in 10 categorie;

Open, premia le migliori immagini singole dell'anno in 10 categorie;

Youth, che promuove le immagini realizzate dai talenti emergenti di età non superiore ai 19 anni;

Student, che mette in risalto i progetti degli studenti di fotografia di tutto il mondo.

Altre iniziative comprendono i premi National e Regional, il premio Professional per l'America Latina, il premio Nazional per il Giappone e il premio Alpha Female, oltre al ​ Sustainability Award.

L'iscrizione agli Awards è gratuita e i fotografi vengono giudicati in maniera anonima da una giuria di esperti del settore.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita