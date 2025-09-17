Studio Livity e Oxford Economics: YouTube è la piattaforma leader per l’apprendimento dei giovani in Italia

YouTube è la piattaforma leader per l'istruzione dei più giovani in Italia. A rivelarlo è lo studio condotto da Livity e Oxford Economics commissionato da YouTube, che ha esplorato come i ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni utilizzano diverse piattaforme per l'apprendimento e come insegnanti e genitori vedono e utilizzano YouTube.

I contenuti video giocano un ruolo centrale nella vita digitale quotidiana degli adolescenti in tutta Europa, contribuendo a liberare creatività, scoperta e apprendimento. La ricerca di Livity, parte del prossimo "The Future Report" di Google e YouTube, ha chiesto a oltre 7.000 giovani in sette paesi in Europa come utilizzano le piattaforme digitali per apprendere, sia a scuola che per divertimento.

Tra gli intervistati in Italia, il 75% ha dichiarato di utilizzare YouTube per imparare qualcosa di nuovo per la scuola (una percentuale significativamente più alta rispetto a TikTok, Instagram, Snapchat o altre piattaforme), mentre il 70% usa YouTube per imparare qualcosa di nuovo legato al divertimento o extra scolastico, anche in questo caso più di qualsiasi altra piattaforma.

Nella ricerca qualitativa condotta dalla società di consulenza indipendente per i giovani Livity, gli adolescenti hanno espresso la gioia di scoprire nuovi interessi e passioni attraverso i video. Che si tratti di esplorare argomenti importanti in tutto il mondo o di cercare un video per aiutarsi con i compiti di algebra, YouTube è un luogo in cui imparare, esplorare le proprie passioni ed esprimersi.

Oltre agli adolescenti stessi, una nuova ricerca pubblicata da Oxford Economics ha dimostrato che anche genitori e insegnanti si rivolgono a YouTube per aiutare i ragazzi a imparare, sviluppare la creatività e comprendere il mondo che li circonda.

Oxford Economics ha scoperto che in tutta l'UE l'84% degli insegnanti che utilizzano YouTube ha utilizzato contenuti della piattaforma per le proprie lezioni o nei compiti, mentre più di due terzi (67%) concorda sul fatto che YouTube contribuisca ad aumentare il coinvolgimento degli studenti.

Nel frattempo, l'80% dei genitori che utilizzano YouTube concorda sul fatto che YouTube, o YouTube Kids, fornisca contenuti di qualità per l'apprendimento e/o l'intrattenimento dei propri figli, e il 71% si sente sicuro di poter guidare i propri figli su come utilizzare la piattaforma in modo responsabile.

Il 66% dei genitori concorda sul fatto che la piattaforma svolga un ruolo importante nella scoperta del mondo da parte dei propri figli, mentre il 60% ritiene che li aiuti a trovare un senso di community che faticano a trovare altrove.