Al Ces si alza il sipario su Snapdragon X2 Plus: autonomia di più giorni, prestazioni elevate e AI avanzata

In occasione del CES, Qualcomm ha annunciato la piattaforma Snapdragon X2 Plus, il più recente membro della serie Snapdragon X. Un audace passo in avanti, progettato per trasformare ogni clic e ogni momento per professionisti moderni, creator emergenti e utenti che cercano un dispositivo veloce, reattivo, portatile e con un’autonomia di più giorni.

Con il lancio di Snapdragon X2 Plus, Qualcomm Technologies amplia la potenza dei PC Windows 11 Copilot+ all’interno della gamma Snapdragon X Series, con dispositivi selezionati dei principali OEM disponibili nel primo semestre 2026.

Snapdragon X2 Plus garantisce prestazioni fulminee e un multitasking fluido su PC Windows 11 Copilot+ sottili e ultra-portatili. Gli utenti possono passare senza interruzioni da analisi di dati complessi a progetti di design creativo o videochiamate, senza compromessi.

Il segreto è nella tecnologia: la CPU Qualcomm Oryon di terza generazione offre fino al 35% di prestazioni single-core superiori rispetto alla generazione precedente, consumando il 43% di energia in meno. La NPU Qualcomm Hexagon integrata è in grado di erogare 80 TOPS di potenza di calcolo AI per esperienze agentiche di nuova generazione e un multitasking fluido. Con una connettività ultra-rapida grazie a Wi-Fi 7, 5G opzionale e sicurezza avanzata tramite Snapdragon Guardian, gli utenti possono rimanere connessi e produttivi ovunque si trovino.