Acer presenta nuovi laptop da gaming Predator e Nitro con processori Intel Core Ultra Series 3

Acer ha presentato la più recente gamma dei propri laptop da gaming versatili, alimentati dagli ultimi processori Intel Core Ultra Series 3, abbinati alle GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop. Questi laptop offrono ottime prestazioni, grafica premium e capacità abilitate all'IA su tutti i fronti.

La gamma include i laptop da gaming Predator Helios Neo 16S AI, Acer Nitro V 16 AI e Acer Nitro V 16S AI, con diverse opzioni di processore e design disponibili per ogni tipo di giocatore.

Inoltre, Acer ha annunciato le nuove cuffie da gioco Predator Galea 570 e il mouse da gioco Predator Cestus per un'esperienza di gioco premium completa.

Predator Helios Neo 16S AI: la potenza incontra la portabilità

In testa il Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51) è equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 9 386H e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, alloggiato in un telaio metallico sottile da 18,9 mm, che unisce durabilità a un’estetica di livello premium. Alimentate da NVIDIA Blackwell, le GPU GeForce RTX 50 Series portatili offrono capacità rivoluzionarie per i giocatori e i creator. Dotata di un elevato livello di potenza di intelligenza artificiale, la RTX 50 Series offre nuove esperienze e una qualità grafica di livello superiore. Moltiplica le prestazioni con NVIDIA DLSS 4 e genera immagini a velocità senza precedenti.

Il nuovo portatile Predator monta un display WQXGA OLED da 16 pollici, che offre un contrasto straordinario e colori vivaci con vero supporto per immagini HDR e una nitidezza precisa dei pixel per il gameplay e i progetti creativi.

Il raffreddamento degli elementi interni cruciali è gestito dal suo sistema termico all'avanguardia, con una ventola AeroBlade 3D di quinta generazione e pasta termica in metallo liquido. Dispone di fino a 64 GB di memoria DDR5 6400MT/s e fino a 2 TB di memoria PCIe, garantendo tempi di caricamento fulminei e calcolo senza sforzo.

La webcam FHD IR del dispositivo e gli altoparlanti infusi DTS:X Ultra offrono un audio chiaro durante il gioco, lo streaming o la conferenza. Il laptop da gaming migliora il gioco con le esperienze PC Copilot+ su Windows 11, come Live Captions per la comunicazione in-game in aggiunta all’Acer Intelligence Space che supporta flussi di lavoro creativi e produttivi insieme al gaming. È abbinato a un supporto di connettività premium tra cui Intel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E e Thunderbolt™ 4, e porte I/O ad alta velocità per un uso flessibile di periferiche e display esterni.

Serie Acer Nitro: Gaming versatile per ogni utente

I nuovi dispositivi Nitro offrono una gamma di opzioni di prestazioni e portabilità per i giocatori occasionali e gli utenti attenti al valore.

Acer Nitro V 16 AI (ANV16-I51) è alimentato da un processore Intel Core Ultra 7 355 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 per laptop. Supporta fino a 32 GB di RAM DDR5 e fino a 2 TB di memoria SSD, offrendo contenuti audiovisivi immersivi per giocatori e creatori. È dotato di audio DTS:X Ultra e webcam FHD IR con scatto fotocamera, in un design snello.

Acer ha inoltre introdotto Nitro V 16S AI (ANV16S-I51), un portatile da gaming sottile con uno spessore inferior a 17,9 mm, alimentato con processore Intel Core Ultra fino a 7 355 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 (798 AI TOPS). È un'ottima opzione per i giocatori casual o in movimento che cercano funzionalità moderne a un prezzo accessibile. È dotato di un display WUXGA da 16 pollici, una tastiera RGB a 4 zone, Intel Killer Wi-Fi 6E e una webcam FHD IR con un otturatore della fotocamera.

Tutti i nuovi laptop da gaming Predator e Nitro abbinano hardware potente ad Acer Intelligence Space, una suite di strumenti potenziati dall'IA per creatività, produttività e gaming. Come PC Copilot+ alimentati da Windows 11, dispongono di una NPU in grado di eseguire oltre 45 AI TOPS per accelerare l'IA sul dispositivo, consentendo esperienze uniche come Live Captions per traduzioni in tempo reale e Image Creator per contenuti personalizzati che migliorano il gioco e la creazione oltre il gaming.





Cuffia da gaming Predator Galea 570

Le cuffie da gaming Predator Galea 570 sono dotate di driver da 50 mm che offrono bassi profondi e acuti nitidissimi, e le impostazioni audio e microfono possono essere personalizzate con l'app Predator QuarterMaster. La tecnologia ENC (Environmental Noise Cancellation) consente comunicazioni chiare, sia utilizzando il microfono a braccio omnidirezionale staccabile sia il microfono integrato, poiché annulla continuamente i rumori ambientali per esaltare la voce dell'utente. Offre tre modalità di connettività flessibile, tra cui 2,4 GHz (tramite dongle USB-A/C), Bluetooth 5,4 o cablato, permettendo fino a 30 ore di utilizzo senza ritardi.

Predator Cestus 530 Gaming Mouse

Il mouse da gaming Predator Cestus 530 è dotato di un sensore PixArt PAW3395 che offre una precisione impareggiabile e una risposta fulminea fino a 26.000 DPI, 650 IPS e frequenza di sondaggio di 8.000 Hz. Le modalità di tripla connettività permettono agli utenti di passare senza soluzione di continuità tra cablato, Bluetooth e wireless a 2,4 GHz. È progettato per 80 milioni di clic, mentre l'app Predator QuarterMaster permette agli utenti di modificare prestazioni, pulsanti e illuminazione.

Prezzi e disponibilità

Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51) sarà disponibile in Nord America nel terzo trimestre del 2026; in EMEA nel secondo trimestre del 2026; e in Australia nel primo trimestre del 2026.

Acer Nitro V 16 AI (ANV16-I51) sarà disponibile in Nord America, in EMEA e in Australia nel secondo trimestre del 2026.

Acer Nitro V 16S AI (AN16S-I51) sarà disponibile in Nord America nel terzo trimestre del 2026 e in EMEA nel secondo trimestre del 2026.

Predator Galea 570 sarà disponibile in Nord America nel primo trimestre del 2026, a partire da 149 USD; e in EMEA nel primo trimestre del 2026, a partire da 149 EUR.

Predator Cestus 530 sarà disponibile in Nord America nel primo trimestre del 2026, a partire da 109 USD; e in EMEA nel primo trimestre del 2026, a partire da 99 EUR.