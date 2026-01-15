Xiaomi ha presentato i nuovi auricolari REDMI Buds 8 Lite

Xiaomi ha presentato REDMI Buds 8 Lite: i nuovi auricolari entry-level che si inseriscono nel vasto portafoglio di prodotti dell’ecosistema AIoT dell’azienda. Disponibili in nero, bianco o blu, REDMI Buds 8 Lite sono progettate per coloro che cercano praticità e facilità d'uso con ricarica rapida, il tutto racchiuso in un design esterno robusto.

Al loro centro si trova un grande driver con diaframma in titanio da 12,4 mm, che offre chiarezza del suono combinata con dettagli ricchi. Grazie a una connessione Bluetooth 5.4, supportano sia i codec audio AAC che SBC, fornendo un suono chiaro e di alta qualità su una vasta gamma di dispositivi. Oltre alla modalità Trasparency per mantenere la consapevolezza dell'ambiente circostante, gli auricolari dispongono di una cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida a banda larga fino a 42dB. Utilizzando una combinazione di microfoni di conversazione e feedback, la modalità ANC rileva e cancella efficacemente un'ampia gamma di rumori ambientali a bassa frequenza. Per le chiamate all'aperto, entra in gioco la cancellazione del rumore ambientale (ENC) AI a doppio microfono, che sfrutta l'array di microfoni e gli algoritmi AI per concentrarsi sulla voce , anche con velocità del vento fino a 6 m/s. Ulteriore spazio alle preferenze dell'utente è garantito dalla flessibilità di selezionare tra 5 modalità EQ preinstallate per migliorare, ad esempio, i bassi, la voce o gli alti, e persino di personalizzare l'equalizzazione tramite l'app Xiaomi Earbuds.

Con praticità e convenienza in primo piano, le cuffie REDMI Buds 8 Lite possono connettersi a due dispositivi contemporaneamente, come un telefono e un laptop, e passare automaticamente tra questi in base alla fonte della chiamata. Inoltre, progettate per stili di vita frenetici, REDMI Buds 8 Lite consentono all'utente di ascoltare fino a 2 ore di musica dopo soli 10 minuti di ricarica. Oltre alla ricarica rapida, gli auricolari REDMI Buds 8 Lite offrono anche una lunga durata della batteria,fino a 36 ore con la custodia di ricarica.

Combinando ricarica rapida, design classico e connettività conveniente, REDMI Buds 8 Lite rappresentano un'opzione pratica per coloro che cercano un dispositivo audio conveniente per l'uso quotidiano.

REDMI Buds 8 Lite saranno disponibili in tre opzioni di colore: nero, bianco e blu, a partire da 22,99€.