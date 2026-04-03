▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Samsung e TIM: addio alle SIM fisiche con un semplice click su Galaxy S26

Al via la rivoluzione digitale in Italia: il trasferimento e la conversione delle eSIM diventano automatici e immediati.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 07/04/2026

Mobile

In concomitanza con il lancio della nuova serie Galaxy S26, Samsung e TIM hanno annunciato una collaborazione che segna una svolta storica per il mercato delle telecomunicazioni in Italia. TIM infatti è il primo operatore in Italia a permettere il trasferimento automatico della eSIM da uno smartphone all'altro direttamente dalle impostazioni del dispositivo. Questa innovazione elimina definitivamente la necessità di cancellare manualmente il vecchio profilo o di scansionare complessi codici QR, rendendo il passaggio a un nuovo telefono un processo rapido, intuitivo e senza interruzioni.

La vera rivoluzione riguarda però la gestione delle vecchie schede plastiche: gli utenti in possesso di una SIM fisica possono ora convertirla in una eSIM digitale durante la fase di configurazione del nuovo Galaxy S26. Questa procedura, completamente automatizzata, permette di digitalizzare la propria linea telefonica senza doversi recare fisicamente presso un punto vendita o attendere l'invio di nuovi codici. Si tratta di un passo concreto verso un ecosistema sempre più sostenibile, che riduce drasticamente l'utilizzo di plastica e materiali di scarto legati alla produzione delle schede tradizionali.

L'integrazione tra l'hardware di Samsung e l'infrastruttura di rete TIM mira a offrire una massima semplicità d'uso, rispondendo alle esigenze di un'utenza sempre più orientata al digitale. Potendo gestire l'intera attivazione in totale autonomia dal proprio smartphone, i consumatori beneficiano di una maggiore libertà e sicurezza nella gestione della propria identità mobile. Questa funzionalità non solo semplifica la vita quotidiana, ma pone le basi per un futuro in cui la connettività invisibile sarà lo standard per ogni dispositivo mobile di nuova generazione.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Mobile
Iliad lancia la nuova TOP 170 PLUS: record di...
Mobile
iliadbusiness evolve: le offerte Giga 300 e...
Mobile
Motorola entra nel mercato degli smartphone...
Mobile
WindTre in campo contro le truffe energetiche:...
Mobile
Amazon pronta al ritorno nel mondo degli...
Mobile
Thales e Airalo lanciano una eSIM globale

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.