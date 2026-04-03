Samsung e TIM: addio alle SIM fisiche con un semplice click su Galaxy S26

In concomitanza con il lancio della nuova serie Galaxy S26, Samsung e TIM hanno annunciato una collaborazione che segna una svolta storica per il mercato delle telecomunicazioni in Italia. TIM infatti è il primo operatore in Italia a permettere il trasferimento automatico della eSIM da uno smartphone all'altro direttamente dalle impostazioni del dispositivo. Questa innovazione elimina definitivamente la necessità di cancellare manualmente il vecchio profilo o di scansionare complessi codici QR, rendendo il passaggio a un nuovo telefono un processo rapido, intuitivo e senza interruzioni.

La vera rivoluzione riguarda però la gestione delle vecchie schede plastiche: gli utenti in possesso di una SIM fisica possono ora convertirla in una eSIM digitale durante la fase di configurazione del nuovo Galaxy S26. Questa procedura, completamente automatizzata, permette di digitalizzare la propria linea telefonica senza doversi recare fisicamente presso un punto vendita o attendere l'invio di nuovi codici. Si tratta di un passo concreto verso un ecosistema sempre più sostenibile, che riduce drasticamente l'utilizzo di plastica e materiali di scarto legati alla produzione delle schede tradizionali.

L'integrazione tra l'hardware di Samsung e l'infrastruttura di rete TIM mira a offrire una massima semplicità d'uso, rispondendo alle esigenze di un'utenza sempre più orientata al digitale. Potendo gestire l'intera attivazione in totale autonomia dal proprio smartphone, i consumatori beneficiano di una maggiore libertà e sicurezza nella gestione della propria identità mobile. Questa funzionalità non solo semplifica la vita quotidiana, ma pone le basi per un futuro in cui la connettività invisibile sarà lo standard per ogni dispositivo mobile di nuova generazione.