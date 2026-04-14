OPPO Find X9 Ultra: al via i preordini del nuovo Camera Flagship con Zoom Ottico 10X

L'attesa è finalmente finita per gli appassionati di tecnologia e fotografia. Dopo l’annuncio globale, OPPO ha ufficialmente aperto la fase di preordine su OPPO Store per il suo nuovo gioiello: l’OPPO Find X9 Ultra. Il debutto ufficiale sul mercato è previsto per il 21 aprile, ma da oggi è possibile assicurarsi il dispositivo approfittando di iniziative esclusive.

Il cuore pulsante di Find X9 Ultra è il suo comparto fotografico rivoluzionario. OPPO ridefinisce gli standard del settore introducendo un sistema ottico avanzato sviluppato in collaborazione con un partner d'eccellenza. Il dispositivo vanta un teleobiettivo Hasselblad Ultra-Sensing da 50MP con uno straordinario zoom ottico 10x.

Questa tecnologia è stata progettata per chi desidera catturare dettagli e prospettive finora inesplorati, garantendo una profondità e una libertà creativa senza precedenti su uno smartphone.

Per celebrare il lancio, fino al 22 aprile, OPPO ha attivato una speciale "teasing phase" sul proprio store ufficiale. Gli utenti hanno la possibilità di ottenere un vantaggio economico significativo:

Con un contributo simbolico di soli 0,99€ , è possibile acquistare un voucher dal valore di 100€ .

Il coupon potrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di OPPO Find X9 Ultra, garantendo un prezzo d'ingresso privilegiato.

Oltre allo sconto diretto, OPPO punta sulla tranquillità e la comodità dei propri clienti offrendo servizi aggiuntivi di alto livello:

OPPO Care: Possibilità di acquistare un anno di estensione della garanzia convenzionale per proteggere il proprio investimento nel tempo.

Pagamento Rateale: Per rendere l'acquisto più accessibile, è disponibile un piano di finanziamento in 20 rate a tasso zero.