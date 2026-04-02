Iliad lancia la nuova TOP 170 PLUS: record di Giga per l'Europa a 7,99 euro

Fino al 19 maggio, iliad potenzia la sua gamma di offerte con il debutto della TOP 170 PLUS, una soluzione pensata per chi non vuole compromessi sulla libertà di navigazione, sia entro i confini nazionali che all'estero. Al costo di 7,99€ al mese bloccato per sempre, l'offerta si posiziona come la più generosa del mercato tra quelle inferiori ai 10 euro mensili, specialmente per quanto riguarda il traffico dati dedicato al roaming europeo.

Il pacchetto include 170GB per navigare in Italia e, dato ancora più rilevante per i viaggiatori, 17GB extra dedicati esclusivamente all'Europa. A differenza di altri operatori, iliad non sottrae i dati per l'estero dalla soglia nazionale, ma li aggiunge come bonus separato. L'offerta è completata da minuti e SMS illimitati in Italia, ai quali si affianca un vantaggio distintivo: le chiamate illimitate verso i numeri fissi di numerose destinazioni internazionali e verso i mobili di Stati Uniti e Canada, un servizio che rende iliad l'unico tra i principali operatori infrastrutturati a includere l'estero nelle offerte aperte a tutti.

La TOP 170 PLUS è accessibile sia per i nuovi clienti che attivano una SIM, sia per i già utenti iliad che desiderano effettuare un upgrade della propria offerta per aumentare i giga a disposizione. La sottoscrizione rimane disponibile fino alle ore 15:00 del 19 maggio, confermando la filosofia del brand basata sulla trasparenza e l'assenza di costi nascosti o rimodulazioni future.