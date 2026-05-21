Samsung sorpassa Apple: è prima per soddisfazione dei clienti smartphone negli USA

Il mercato della telefonia mobile registra un importante sorpasso storico sul fronte del gradimento dei consumatori. Secondo l'annuale studio sui dispositivi tecnologici dell'American Customer Satisfaction Index, Samsung ha conquistato il primato solitario nella soddisfazione dei clienti, rompendo il pareggio che l'aveva vista appaiata ad Apple lo scorso anno. Il colosso sudcoreano ha raggiunto un punteggio di 81 punti contro gli 80 della rivale di sempre, trainando la ripresa di un intero settore che ha visto l'indice generale salire a quota 79, recuperando parzialmente il netto crollo registrato nel corso del precedente anno.

I dati della ricerca evidenziano come il gradimento del pubblico migliori in modo significativo quando le nuove tecnologie si traducono in un valore concreto per la vita di tutti i giorni, senza introdurre elementi di frustrazione. In questo scenario, l'integrazione dell'intelligenza artificiale ha debuttato con un altissimo punteggio di 85, dimostrando che gli utenti non solo conoscono queste funzioni ma le ritengono estremamente utili, quasi al pari di attività basilari come telefonare o inviare messaggi. Questo impatto positivo è visibile soprattutto tra i possessori dei nuovi modelli top di gamma, dove la linea Galaxy di Samsung guida la classifica con un punteggio di 84, seguita dai nuovi possessori di iPhone a quota 82 e dai dispositivi di punta di Google a 80.

Un divario ancora più netto emerge nel comparto degli smartphone pieghevoli, un segmento in cui Samsung mantiene una leadership assoluta con un punteggio di 80, staccando nettamente Google e Motorola. Si tratta di un risultato notevole se si considera che, secondo i rilevamenti, i proprietari di dispositivi flessibili hanno una probabilità tre volte superiore di esporre reclami rispetto a chi possiede un telefono tradizionale. Gli equilibri di questo specifico mercato potrebbero tuttavia cambiare alla fine dell'anno, data la forte attesa per il debutto del primo iPhone pieghevole di Apple previsto in autunno a un prezzo stimato di circa 2.000 dollari. Nel settore degli smartwatch si assiste invece a un pareggio a quota 80 causato da una leggera flessione di Samsung, all'interno di un comparto che vede comunque crescere la facilità di navigazione dei menu e la connettività con le applicazioni.