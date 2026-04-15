Nuovo look per il Trump Phone T1, ma il debutto sul mercato rimane un mistero

Il tanto chiacchierato Trump Phone T1, lo smartphone lanciato dalla famiglia dell'ex Presidente, torna a far parlare di sé con un improvviso restyling, ma le incertezze sul suo arrivo effettivo sono più profonde che mai. Il sito ufficiale di Trump Mobile, società guidata da Donald Trump Jr. ed Eric Trump, ha recentemente sostituito i vecchi render con un nuovo mockup: lo smartphone abbandona il logo "T1" gigante e il blocco fotocamere a triangolo (stile iPhone) a favore di un array verticale di tre obiettivi. Nonostante il design resti caratterizzato dalla vistosa scocca dorata e dalla bandiera americana, molti dettagli concreti sembrano essere svaniti nel nulla.

La novità più rilevante, segnalata anche da testate come The Verge e Business Insider, è la scomparsa di qualsiasi riferimento a una data di uscita. Mentre in precedenza si parlava di un debutto entro marzo 2026 (dopo i rinvii del 2025), ora il sito invita semplicemente gli utenti a "unirsi alla lista d'attesa". Anche il prezzo di 499 dollari, inizialmente sbandierato come un punto di forza, è stato rimosso, sebbene l'azienda continui ad accettare depositi cauzionali di 100 dollari per le prenotazioni.

Un altro passo indietro riguarda la provenienza del dispositivo. La promessa iniziale di uno smartphone "Made in the USA" è stata ulteriormente ridimensionata: la nuova dicitura parla di un prodotto "creato con l'innovazione americana" e supervisionato da team statunitensi per design e qualità. Gli analisti avevano già espresso scetticismo sulla possibilità di produrre un telefono interamente negli Stati Uniti a costi competitivi, suggerendo che la produzione sia in realtà situata all'estero.

Sul fronte tecnico, il T1 dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon serie 7, un display OLED da 6,78 pollici a 120Hz e una batteria da 5.000 mAh. Resta però il dubbio se il dispositivo vedrà mai la luce: tra problemi di fatturazione segnalati dai primi utenti e continui cambi di rotta, il Trump Phone rischia di rimanere un "fantasma" tecnologico dorato.