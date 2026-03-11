First Playable 2026: dal 10 al 12 giugno a Firenze l’evento business dell’industria dei videogiochi

Si alza il sipario su First Playable 2026: dal 10 al 12 giugno la città di Firenze aprirà nuovamente le porte a sviluppatori, publisher e investitori per l’ottava edizione del principale evento business in Italia dedicato all'industria dei videogiochi organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, con il sostegno di Regione Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Le tre giornate di evento vedranno la partecipazione di operatori del settore italiani e internazionali provenienti da tutto il mondo e saranno ospitate negli spazi del Cinema La Compagnia, la Casa del Cinema della Toscana, e di Palazzo degli Affari, centro congressuale di Firenze Fiera a pochi passi da Santa Maria Novella. Il Cinema la Compagnia ospiterà, nelle giornate del 10 e 11 giugno, la conferenza di apertura di First Playable e la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards; il Palazzo degli Affari, invece, accoglierà nelle giornate dell’11 e 12 giugno incontri di business, workshop tecnici e attività di networking.

Italian Video Game Awards 2026: come candidarsi

Fino al 10 aprile, attraverso un form presente sul sito dell’evento, è possibile inviare la propria candidatura per le categorie di premiazione previste nella nuova edizione degli Italian Video Game Awards 2026, promossi da IIDEA con lo scopo di valorizzare l’eccellenza dell’industria dei videogiochi italiana. Una giuria internazionale di esperti del settore valuterà i candidati per le seguenti categorie: Best Italian Game, il miglior videogioco italiano; Best Italian Debut Game, la miglior opera prima italiana; Outstanding Art, il videogioco che si distingue maggiormente per il suo comparto artistico; Outstanding Experience, che premia l’esperienza più coinvolgente e originale; e, novità di questa edizione, Outstanding Audio, premio dedicato alla qualità e alla cura del sound design e della colonna sonora di un videogioco. Sarà invece l’industria italiana, rappresentata dagli studi di sviluppo soci di IIDEA, a scegliere il Community Spotlight Award, il miglior videogioco italiano secondo la community di sviluppatori.

First Playable: come partecipare

Per l’accesso a First Playable 2026 sono previste due tipologie di biglietto, acquistabili sulla pagina Eventbrite dell’evento. I biglietti “Developer Full Access” e “Developer Social Access” sono riservati alle imprese, ai team e ai professionisti che operano nell’ambito dello sviluppo dei videogiochi con sede in Italia. Le altre tipologie di operatori interessati a partecipare a First Playable – come operatori internazionali, fornitori di servizi, sponsor e partner – possono rivolgersi ai contatti di IIDEA disponibili sul sito dell’evento per ricevere una proposta di ticketing adatta alle proprie esigenze.

I biglietti “Developer Full Access” e “Developer Social Access” comprendono l’accesso alle giornate dell’evento – inclusa la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards e il successivo party che si terrà 11 giugno presso il Cinema la Compagnia – e all’area Networking presso il Palazzo degli Affari. Per accedere anche all’area meeting e fissare incontri con le aziende internazionali attraverso la piattaforma di matchmaking fornita da Meet to Match, è necessario l’acquisto di un biglietto “Developer Full Access”.