Predator Atlas 8: Acer ridefinisce il gaming portatile con la potenza di Intel

Il mondo del gaming mobile si prepara a una rivoluzione tecnologica con l’arrivo di Predator Atlas 8, la nuova console portatile presentata da Acer che punta a eliminare definitivamente il compromesso tra potenza di calcolo e portabilità. Al cuore di questo dispositivo si trovano i nuovissimi processori Intel Arc G3 Extreme, progettati specificamente per offrire ai videogiocatori più esigenti un’efficienza energetica superiore e una potenza di calcolo in grado di gestire i titoli più recenti senza la necessità di una postazione fissa. Grazie all’integrazione della grafica Intel Arc B390, dotata di supporto al ray tracing e alla tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale Intel XeSS 3, il dispositivo assicura una fedeltà visiva straordinaria e un gameplay fluido, mantenendo al contempo un consumo energetico ottimizzato grazie a una batteria capiente fino a 80 Wh.

L'esperienza visiva è affidata a un touchscreen WUXGA da 8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto al Variable Refresh Rate, che garantisce immagini nitide e movimenti privi di incertezze anche nelle azioni di gioco più frenetiche. La protezione del display è affidata al Corning Gorilla Glass Victus con DXC, che riduce drasticamente i riflessi aumentando la visibilità in ogni condizione di luce. Per garantire che tali prestazioni non vengano limitate dal surriscaldamento, Acer ha implementato l'avanzato sistema di raffreddamento Predator AeroBlade, che introduce la prima ventola interamente metallica mai vista su una console portatile. Questo componente, lavorando in sinergia con la regolazione Vortex Flow, permette di aumentare il flusso d’aria del 10%, mantenendo le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più prolungate.

L'ergonomia è stata studiata per offrire il massimo controllo in ogni genere di titolo: le levette analogiche a grandezza naturale si affiancano a grilletti adattivi a doppia modalità, che consentono ai giocatori di passare istantaneamente da una risposta a scatto rapido, ideale per gli sparatutto, a un controllo analogico progressivo perfetto per i simulatori di guida. Funzionando sotto l’ambiente Windows 11, il Predator Atlas 8 garantisce una flessibilità totale, supportata dall’accesso immediato all’ampia libreria di titoli offerta da Xbox Game Pass e dall’integrazione dell’app PredatorSense, che permette di monitorare in tempo reale il sistema, personalizzare l’illuminazione RGB e gestire i profili di prestazioni con la semplice pressione di un tasto dedicato. La connettività di ultima generazione, garantita dal supporto al Wi-Fi 7 e alla tecnologia Thunderbolt 4, rende questo dispositivo uno strumento versatile, pronto a trasformarsi da console da viaggio a stazione di lavoro multimediale in pochi secondi.