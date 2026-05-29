LG presenta la gamma UltraGear evo: il nuovo standard per il gaming di alto livello

LG Electronics ha ufficializzato il lancio sul mercato italiano dei nuovi monitor gaming LG UltraGear evo 52G930B e UltraGear evo AI 39GX950B, due soluzioni d'avanguardia progettate per i videogiocatori più esigenti. Il primo modello, un imponente display da 52 pollici, detiene il primato come monitor gaming 5K2K 240Hz più grande al mondo, offrendo un’immersività senza pari grazie al formato UltraWide 21:9 e a una curvatura 1000R che amplia sensibilmente il campo visivo. Dotato di un refresh rate di 240 Hz e di un tempo di risposta di 1ms, garantisce una fluidità cristallina anche nelle scene più concitate, supportata dalla qualità cromatica della copertura DCI-P3 al 95% e dalla tecnologia AMD FreeSync™ Premium che elimina ogni rischio di tearing.

Sul fronte dell'innovazione tecnologica, il modello UltraGear evo AI 39GX950B sposta l'asticella ancora più in alto introducendo la tecnologia Tandem OLED di quarta generazione. Questo monitor da 39 pollici vanta una luminosità di picco fino a 1500 nit e offre una versatilità straordinaria tramite la tecnologia Dual Mode certificata VESA, che permette di alternare una risoluzione 5K2K a 165Hz per la massima fedeltà visiva a una modalità a 330Hz in WFHD per le competizioni dinamiche. La vera rivoluzione risiede però nell'integrazione dell'Intelligenza Artificiale, che attraverso l'AI Upscaling 5K2K e l'AI Scene Optimization ottimizza in tempo reale nitidezza, colori e dettagli in base al contenuto visualizzato, mentre la tecnologia AI Sound eleva l'esperienza sonora separando con precisione i suoni ambientali dagli effetti e dalle voci.

Entrambi i monitor sono caratterizzati da un design ergonomico e funzionale, studiato per integrarsi perfettamente in setup multitasking e postazioni professionali, supportato da una connettività di ultima generazione che include porte HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e USB-C con Power Delivery. L'esperienza d'uso è resa ancora più intuitiva dall'app LG Switch, che facilita la gestione dei layout e delle impostazioni, e dall'integrazione di speaker stereo da 10W ad alte prestazioni. I nuovi dispositivi sono attualmente disponibili in preordine su LG Shop Online al prezzo di lancio di 1.799 euro, con una speciale promozione valida fino al 31 luglio che include la possibilità di usufruire di un finanziamento a tasso zero e di ricevere un coupon da 300 euro per acquisti futuri.