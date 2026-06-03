ASUS ROG compie 20 anni: svelata la prestigiosa "Edition 20" al Computex 2026

ASUS Republic of Gamers ha celebrato il suo ventesimo anniversario durante il Computex 2026 con il lancio della speciale Edition 20, una gamma di prodotti in edizione limitata che ridefinisce gli standard dell'hardware da gioco. Più che un semplice traguardo temporale, questa collezione rappresenta l'evoluzione di una visione nata vent'anni fa dal rifiuto dello status quo e dalla costante collaborazione con la community degli appassionati. La nuova linea si distingue per una combinazione cromatica unica che fonde il classico ROG Black con il passionale ROG Red, la visione futuristica del Crystal Lens e l'eleganza del Radiant Gold, creando un ecosistema integrato dove potenza, precisione e maestria artigianale si incontrano per offrire esperienze di gioco superiori.

Al centro di questa celebrazione tecnologica si trova la ROG Crosshair X870E Edition 20, una scheda madre che spinge al massimo l'architettura di raffreddamento con un sistema AIO integrato capace di gestire CPU e VRM simultaneamente. Accanto ad essa, la ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 rappresenta l'apice della potenza grafica, dotata di un suggestivo display AMOLED curvo e un design a quattro ventole che garantisce un flusso d'aria migliorato del 20%. Non meno estremo è l'alimentatore ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20, capace di supportare configurazioni con quattro GPU RTX 5090 grazie all'uso di componenti MOSFET GaN di livello server, garantendo una stabilità di tensione senza precedenti durante l'overclocking estremo.

Per chi cerca il massimo in formati ottimizzati, il ROG GR20 Edition 20 si propone come un case modulare in alluminio a struttura aperta, mentre il ROG NUC 16 Edition 20 condensa prestazioni AAA in soli tre litri di volume. La dedizione alla qualità visiva si estende ai monitor, come il ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20, il primo display dual-mode che permette di passare agilmente tra l'alta risoluzione per il gaming competitivo e frequenze di aggiornamento record fino a 720 Hz. Anche il networking riceve un aggiornamento d'élite con il router ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20, che grazie alla tecnologia WiFi 7 offre velocità fino a 30 Gbps, garantendo una latenza ultra-bassa per sessioni multiplayer ininterrotte.

L'esperienza Edition 20 supera i confini del PC per abbracciare accessori di lusso e lifestyle, come la tastiera ROG Azoth Extreme Edition 20 con finiture in oro 24 carati e il mouse ROG Harpe II Extreme Edition 20 con piedini in Corning Gorilla Glass. Il brand esplora inoltre nuove forme di intrattenimento con ROG Saga: In Search of Lapuntu Edition 20, il primo gioco da tavolo che porta l'universo cyberpunk di ROG su un tavolo fisico, e la console portatile ROG XBOX Ally X20 Bundle, che per la prima volta introduce un display Nebula HDR OLED da 7,4 pollici. Ogni prodotto, accompagnato dal nuovo software di controllo ROG Armoury Crate Edition 20, celebra un percorso ventennale che non si è mai limitato a inseguire le prestazioni, ma ha costantemente trasformato il mondo circostante, confermando lo spirito ribelle e l'impegno "gamer-first" che definisce la Republic of Gamers.