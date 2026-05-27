Disney Speedstorm presenta l'aggiornamento "Magia della seconda stella": tutte le novità in arrivo dal 4 giugno

Gameloft ha annunciato ufficialmente il prossimo importante aggiornamento gratuito per Disney Speedstorm, intitolato "Magia della seconda stella", che sarà disponibile a partire dal 4 giugno su tutte le piattaforme di gioco. La release segnerà anche un importante traguardo strategico per il titolo automobilistico: a partire dal 2 luglio, Disney Speedstorm entrerà a far parte del catalogo dei contenuti disponibili per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, permettendo a un pubblico ancora più vasto di accedere ai vantaggi di gioco direttamente sulla console Microsoft.

La principale novità dell'aggiornamento è l'introduzione di cinque piloti inediti, ognuno caratterizzato da un proprio stile di guida e da abilità uniche divise tra modalità normale (non carica) e modalità potenziata (carica). Peter Pan, appartenente alla classe Difensore, sfrutta la sua iconica abilità di volo per scattare in avanti diventando invulnerabile o, se l'abilità è carica, utilizza la sua ombra per agganciare e rallentare i rivali. Il suo storico antagonista, Capitan Uncino, si posiziona nella classe Attaccabrighe e fa affidamento sulle sue palle di cannone stordenti e sulla minaccia del Coccodrillo Coco per guadagnare un boost di velocità ogni volta che subisce un attacco. La fatina Trilli, inserita nella classe Velocista, supporta gli alleati e sabota i nemici grazie alla polvere di fata. Completano il quintetto la coraggiosa Merida (Attaccabrighe), in grado di accumulare nitro istantaneo raccogliendo i fuochi fatui o di scagliare raffiche di frecce debilitanti, e il dinosauro Rex (Spericolato), che accelera leggendo il suo manuale o attivando un controller da console che spara raggi laser sulla pista.

Il gameplay si arricchirà inoltre di una componente strategica del tutto inedita grazie al debutto dei Superkart. Si tratta di una nuova tipologia di veicoli dotati di abilità passive e attive esclusive, migliorabili nel tempo attraverso un sistema di stelle che ne potenzia i bonus strutturali. Il primo modello di questa categoria, appositamente progettato per i piloti di classe Spericolato, farà la sua comparsa proprio con il lancio di "Magia della seconda stella", anticipando ulteriori varianti che verranno distribuite nel corso delle prossime stagioni.

I contenuti per i collezionisti si espandono ulteriormente con l'apertura del nuovo caveau stagione dedicato a Winnie the Pooh, che permetterà di sbloccare i personaggi di Tigro e Ih-Oh. Parallelamente, il gioco vedrà l'ingresso di ben sette nuovi piloti sovraccarichi provenienti da diversi franchise Disney e Pixar, tra cui spiccano Anna da Frozen, Ursula da La Sirenetta, Topolino da Steamboat Willie, Barbossa da Pirati dei Caraibi, Angel da Lilo & Stitch, Rabbia da Inside Out e Mowgli da Il Libro della Giungla. Questa massiccia espansione del roster sarà accompagnata da una nuova Strada dell'avventura, che per questa stagione metterà al centro dei riflettori due coppie di eroi amatissimi dal pubblico: Woody e Jessie direttamente dall'universo di Toy Story, affiancati dagli iconici pirati Jack Sparrow ed Elizabeth Swann.