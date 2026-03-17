The Pokémon Company International ha annunciato che Pokémon Sleep è ora compatibile con gli smartwatch Garmin, dando la possibilità di misurare il sonno e studiare gli stili di sonno dei Pokémon a tutti coloro che ne possiedono uno.

Gli Allenatori che effettueranno la registrazione e misureranno il sonno su uno smartwatch Garmin tra il 13 marzo e il 1° novembre 2026 riceveranno in regalo tre Pokébiscotti, ottenibili toccando il pacco regalo in alto a destra nel menu principale dell'app. Inoltre, sono disponibili due nuovi quadranti a tema Pokémon Sleep, "Pokémon Sleep: Snorlax e i suoi amici" e "Pokémon Sleep: scelgo te", che possono essere scaricati senza costo su alcuni dispositivi Garmin dall'app Connect IQ™ Store di Garmin. A seconda dell'energia Body Battery restante nello smartwatch Garmin, la posa del Pokémon selezionato cambierà, e ogni notte comparirà uno stile di sonno casuale tra tre diversi.

Pokémon Sleep è scaricabile gratis su App Store o Google Play.