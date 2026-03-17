▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Pokémon Sleep è ora compatibile con gli smartwatch Garmin

Pokémon Sleep, l’app che misura il sonno in modo divertente, è scaricabile gratis su App Store o Google Play.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 17/03/2026

Gaming

The Pokémon Company International ha annunciato che Pokémon Sleep è ora compatibile con gli smartwatch Garmin, dando la possibilità di misurare il sonno e studiare gli stili di sonno dei Pokémon a tutti coloro che ne possiedono uno.

Gli Allenatori che effettueranno la registrazione e misureranno il sonno su uno smartwatch Garmin tra il 13 marzo e il 1° novembre 2026 riceveranno in regalo tre Pokébiscotti, ottenibili toccando il pacco regalo in alto a destra nel menu principale dell'app. Inoltre, sono disponibili due nuovi quadranti a tema Pokémon Sleep, "Pokémon Sleep: Snorlax e i suoi amici" e "Pokémon Sleep: scelgo te", che possono essere scaricati senza costo su alcuni dispositivi Garmin dall'app Connect IQ™ Store di Garmin. A seconda dell'energia Body Battery restante nello smartwatch Garmin, la posa del Pokémon selezionato cambierà, e ogni notte comparirà uno stile di sonno casuale tra tre diversi.

Pokémon Sleep è scaricabile gratis su App Store o Google Play



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Gaming
First Playable 2026: dal 10 al 12 giugno a...
Gaming
Asus RoG e Kojima Productions insieme per una...
Gaming
Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea arriva su...
Gaming
Xiaomi SU7 Ultra debutta in pista su Gran...
Gaming
“Civilization” arriva su Apple Arcade il 5...
Gaming
ASUS presenta ROG Rapture GT-BE19000AI, il...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.