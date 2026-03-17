Con DLSS 5, NVIDIA trasforma i pixel in fotorealismo puro con l'IA

NVIDIA ha annunciato DLSS 5, un modello di neural rendering in tempo reale che arricchisce i pixel con illuminazione e materiali fotorealistici. Colmando il divario tra rendering e realtà, DLSS 5 consente agli sviluppatori di videogiochi di offrire un nuovo livello di grafica fotorealistica, finora raggiunto solo negli effetti visivi hollywoodiani.

Rilasciato per la prima volta nel 2018, DLSS era una tecnologia basata su IA utilizzata per aumentare le prestazioni, inizialmente tramite l’upscaling della risoluzione e successivamente generando interi nuovi frame. Da allora è stata integrata in oltre 750 giochi, diventando uno standard di riferimento per l’industria. Al CES di quest’anno, NVIDIA ha annunciato DLSS 4.5, che utilizza l’IA per generare 23 dei 24 pixel visualizzati sullo schermo.

Oggi DLSS evolve oltre il miglioramento delle prestazioni per trasformare la qualità visiva nei videogiochi. DLSS 5 utilizza come input i vettori di colore e di movimento di ogni frame di un gioco e impiega un modello di IA per arricchire la scena con illuminazione e materiali fotorealistici ancorati ai contenuti 3D originali e coerenti da un frame all’altro. DLSS 5 funziona in tempo reale fino alla risoluzione 4K, garantendo un gameplay fluido e interattivo.

DLSS 5 arriverà questo autunno e sarà supportato dai principali publisher e sviluppatori dell’industria, tra cui Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S‑GAME, Tencent, Ubisoft e Warner Bros. Games.

DLSS 5 sarà disponibile in giochi come AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, CINDER CITY, Delta Force, Hogwarts Legacy, Justice, NARAKA: BLADEPOINT, NTE: Neverness to Everness, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Sea of Remnants, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Where Winds Meet e altri.